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Советники лидеров Германии и Франции прокатились на русской тройке
Советники лидеров Германии и Франции прокатились на русской тройке - РИА Новости, 06.01.2022
Советники лидеров Германии и Франции прокатились на русской тройке
Перед началом переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком в "нормандском формате" внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:56
2022-01-06T14:56
2022-01-06T16:17
политика
московская область (подмосковье)
германия
франция
дмитрий козак
йенс плетнер
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Перед началом переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком в "нормандском формате" внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн прокатились по Подмосковью на "русской тройке".Плётнер и Бонн в Архангельском заняли место в санях, расписанных под хохлому и запряженных парой лошадей, которыми управлял кучер в сером кафтане и объемной меховой шапке с хвостом. К прогулке располагала и предрождественская погода - сейчас в столичном регионе небольшой "минус", идёт легкий снег.После прогулки советникам предложили угоститься горячим чаем из настоящего русского самовара и погреться около разожженного на улице очага.Затем они проследовали внутрь помещения, где их встретил Дмитрий Козак. Французскому и немецкому представителям рассказали про историю усадьбы "Архангельское" и показали макет этой знаменитой подмосковной усадьбы. После этого они прошли в зал, где начали переговоры за рабочим обедом.
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Советники лидеров Германии и Франции прокатились на русской тройке перед переговорами с Козаком
Советники лидеров ФРГ и Франции перед началом переговоров с Козаком прокатились на "русской тройке" в Архангельском и выпили чаю из самовара
2022-01-06T14:56
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, московская область (подмосковье), германия, франция, дмитрий козак, йенс плетнер, видео
14:56 06.01.2022 (обновлено: 16:17 06.01.2022)
Советники лидеров Германии и Франции прокатились на русской тройке
Советников лидеров Германии и Франции прокатили на русской тройке перед встречей с Козаком