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Трамп назвал выборы в США "большой ложью"
Трамп назвал выборы в США "большой ложью" - РИА Новости, 06.01.2022
Трамп назвал выборы в США "большой ложью"
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения, которые предъявил ему нынешний хозяин Белого дома Джо Байден в годовщину штурма Капитолия, призваны... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T18:11
2022-01-06T18:40
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения, которые предъявил ему нынешний хозяин Белого дома Джо Байден в годовщину штурма Капитолия, призваны отвлечь внимание общественности от неудач нынешней администрации и еще больше расколоть страну.Ранее в четверг Байден обвинил предшественника в попытке год назад воспрепятствовать мирной передаче власти в США, многочасовом бездействии во время беспрецедентной атаки на здание конгресса и плетении "паутины лжи" на фоне отказа признавать поражение на выборах 2020 года."Байден, который разрушает нашу нацию безумной политикой открытых границ, коррумпированных выборов, катастрофических подходов к энергетике, неконституционных мандатов, опустошительных закрытий школ, использовал мое имя сегодня, чтобы попытаться больше расколоть Америку. Этот политический театр - просто попытка отвлечь внимание от того факта, что Байден совершенно и полностью провалился", - сказано в заявлении Трампа.Президентские выборы 2020 года, победоносные для Байдена, он назвал "большой ложью".
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий
18:11 06.01.2022 (обновлено: 18:40 06.01.2022)
 
Трамп назвал выборы в США "большой ложью"

Экс-президент США Трамп назвал победоносные для Байдена выборы "большой ложью"

© AP Photo / Chris SewardЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Chris Seward
Экс-президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения, которые предъявил ему нынешний хозяин Белого дома Джо Байден в годовщину штурма Капитолия, призваны отвлечь внимание общественности от неудач нынешней администрации и еще больше расколоть страну.
Ранее в четверг Байден обвинил предшественника в попытке год назад воспрепятствовать мирной передаче власти в США, многочасовом бездействии во время беспрецедентной атаки на здание конгресса и плетении "паутины лжи" на фоне отказа признавать поражение на выборах 2020 года.
"Байден, который разрушает нашу нацию безумной политикой открытых границ, коррумпированных выборов, катастрофических подходов к энергетике, неконституционных мандатов, опустошительных закрытий школ, использовал мое имя сегодня, чтобы попытаться больше расколоть Америку. Этот политический театр - просто попытка отвлечь внимание от того факта, что Байден совершенно и полностью провалился", - сказано в заявлении Трампа.
Президентские выборы 2020 года, победоносные для Байдена, он назвал "большой ложью".
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКапитолий
 
 
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