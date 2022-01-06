https://ria.ru/20220106/tramp-1766777608.html

Трамп назвал выборы в США "большой ложью"

Трамп назвал выборы в США "большой ложью" - РИА Новости, 06.01.2022

Трамп назвал выборы в США "большой ложью"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения, которые предъявил ему нынешний хозяин Белого дома Джо Байден в годовщину штурма Капитолия, призваны... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:11

2022-01-06T18:11

2022-01-06T18:40

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

капитолий

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения, которые предъявил ему нынешний хозяин Белого дома Джо Байден в годовщину штурма Капитолия, призваны отвлечь внимание общественности от неудач нынешней администрации и еще больше расколоть страну.Ранее в четверг Байден обвинил предшественника в попытке год назад воспрепятствовать мирной передаче власти в США, многочасовом бездействии во время беспрецедентной атаки на здание конгресса и плетении "паутины лжи" на фоне отказа признавать поражение на выборах 2020 года."Байден, который разрушает нашу нацию безумной политикой открытых границ, коррумпированных выборов, катастрофических подходов к энергетике, неконституционных мандатов, опустошительных закрытий школ, использовал мое имя сегодня, чтобы попытаться больше расколоть Америку. Этот политический театр - просто попытка отвлечь внимание от того факта, что Байден совершенно и полностью провалился", - сказано в заявлении Трампа.Президентские выборы 2020 года, победоносные для Байдена, он назвал "большой ложью".

https://ria.ru/20220106/shturm-1766771514.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий