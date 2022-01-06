18:37 06.01.2022 (обновлено: 18:53 06.01.2022)
Tengizchevroil не остановила нефтедобычу в Казахстане
Компания Tengizchevroil продолжает нефтедобычу в Казахстане, несмотря на протесты в стране
Добыча нефти
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Нефтедобывающая компания Tengizchevroil продолжает деятельность в Казахстане, несмотря на акции протеста в стране, но временно скорректировала объемы добычи в связи с трудностями в сфере логистики, заявила РИА Новости представитель компании Chevron Сэлли Джонс.
"Производственные операции Tengizchevroil продолжаются, однако объемы добычи были временно скорректированы в связи по причинам, связанным с логистикой", - сказала Джонс.
Tengizchevroil - казахстанское совместное предприятие, созданное для разработки Тенгизского месторождения в Атыраускоей области Казахстана. Американский гигант в сфере нефтедобычи Chevron выступает ее основным акционером.
Представитель компании подтвердила, что ряд сотрудников подрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении в поддержку проходящих в Казахстане акций протеста. "Tengizchevroil уделяет особое внимание обеспечению безопасности и благополучия своих сотрудников в Тенгизе и поддержанию безопасности на производстве", - подчеркнула Джонс.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.