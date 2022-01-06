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Религия
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В России начинаются Святки
В России начинаются Святки - РИА Новости, 06.01.2022
В России начинаются Святки
В четверг в России начинаются Святки – период между Рождественским сочельником и Крещением Господним. В это время верующие радуются приходу в мир Иисуса Христа. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T00:15
2022-01-06T00:15
религия
иордан
россия
религиозные праздники
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В четверг в России начинаются Святки – период между Рождественским сочельником и Крещением Господним. В это время верующие радуются приходу в мир Иисуса Христа.Начинаются Святки 6 января, с наступлением сумерек и появлением на небе первой звезды, а заканчиваются 19 января. В народе этот период еще называли "от звезды до воды". Поскольку, согласно церковному календарю, крайние его даты посвящены памяти о евангельских событиях –рождение Христа и крещение Его в реке Иордан.Раньше Церковь отмечала Рождество и Крещение в один день. В IV веке два праздника были разделены и между ними установился особый праздничный период. Именно он и получил название Святки. В это время Церковь призывает людей радоваться рождению Христа.По традиции, в первые дни празднества принято посещать знакомых, близких, друзей. Дарить подарки – в память о тех дарах, которые принесли восточные волхвы Младенцу Христу. Не забывали и о бедных. В древние времена в Святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и подавали заключенным милостыню.Центральным событием святочных торжеств была общесемейная трапеза. Готовилось нечетное число блюд, основным из которых была кутья. На стол ставили сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики из сладких крошек, блины и овсяный кисель.Последние дни святок были посвящены подготовке к другому важному празднику – Крещению Господню. В это время в замерзших водоемах прорубали крестообразную прорубь и украшали ее кристаллами изо льда, лентами и деревянными узорами.Несмотря на то что святки – праздник христианский, к нему примешались немало языческих традиций. У славян с давних пор существовал во время святок обычай колядовать: надевать личины и ходить по домам с песнями и плясками. Колядующие получали от хозяев обрядовую пищу и высказывали им добрые пожелания.
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иордан, россия, религиозные праздники
00:15 06.01.2022
 

В России начинаются Святки

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЖенщины на зимнем празднике Святок в Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"
Женщины на зимнем празднике Святок в Музее народного деревянного зодчества Витославлицы - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В четверг в России начинаются Святки – период между Рождественским сочельником и Крещением Господним. В это время верующие радуются приходу в мир Иисуса Христа.
Начинаются Святки 6 января, с наступлением сумерек и появлением на небе первой звезды, а заканчиваются 19 января. В народе этот период еще называли "от звезды до воды". Поскольку, согласно церковному календарю, крайние его даты посвящены памяти о евангельских событиях –рождение Христа и крещение Его в реке Иордан.
Раньше Церковь отмечала Рождество и Крещение в один день. В IV веке два праздника были разделены и между ними установился особый праздничный период. Именно он и получил название Святки. В это время Церковь призывает людей радоваться рождению Христа.
По традиции, в первые дни празднества принято посещать знакомых, близких, друзей. Дарить подарки – в память о тех дарах, которые принесли восточные волхвы Младенцу Христу. Не забывали и о бедных. В древние времена в Святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и подавали заключенным милостыню.
Центральным событием святочных торжеств была общесемейная трапеза. Готовилось нечетное число блюд, основным из которых была кутья. На стол ставили сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики из сладких крошек, блины и овсяный кисель.
Последние дни святок были посвящены подготовке к другому важному празднику – Крещению Господню. В это время в замерзших водоемах прорубали крестообразную прорубь и украшали ее кристаллами изо льда, лентами и деревянными узорами.
Несмотря на то что святки – праздник христианский, к нему примешались немало языческих традиций. У славян с давних пор существовал во время святок обычай колядовать: надевать личины и ходить по домам с песнями и плясками. Колядующие получали от хозяев обрядовую пищу и высказывали им добрые пожелания.
Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января 2021, 16:44
Гадание онлайн, на воске, на картах: проверенные гадания в святки
 
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