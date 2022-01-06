https://ria.ru/20220106/svyatki-1766206618.html

В России начинаются Святки

В России начинаются Святки - РИА Новости, 06.01.2022

В России начинаются Святки

В четверг в России начинаются Святки – период между Рождественским сочельником и Крещением Господним. В это время верующие радуются приходу в мир Иисуса Христа. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T00:15

2022-01-06T00:15

2022-01-06T00:15

религия

иордан

россия

религиозные праздники

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В четверг в России начинаются Святки – период между Рождественским сочельником и Крещением Господним. В это время верующие радуются приходу в мир Иисуса Христа.Начинаются Святки 6 января, с наступлением сумерек и появлением на небе первой звезды, а заканчиваются 19 января. В народе этот период еще называли "от звезды до воды". Поскольку, согласно церковному календарю, крайние его даты посвящены памяти о евангельских событиях –рождение Христа и крещение Его в реке Иордан.Раньше Церковь отмечала Рождество и Крещение в один день. В IV веке два праздника были разделены и между ними установился особый праздничный период. Именно он и получил название Святки. В это время Церковь призывает людей радоваться рождению Христа.По традиции, в первые дни празднества принято посещать знакомых, близких, друзей. Дарить подарки – в память о тех дарах, которые принесли восточные волхвы Младенцу Христу. Не забывали и о бедных. В древние времена в Святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и подавали заключенным милостыню.Центральным событием святочных торжеств была общесемейная трапеза. Готовилось нечетное число блюд, основным из которых была кутья. На стол ставили сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики из сладких крошек, блины и овсяный кисель.Последние дни святок были посвящены подготовке к другому важному празднику – Крещению Господню. В это время в замерзших водоемах прорубали крестообразную прорубь и украшали ее кристаллами изо льда, лентами и деревянными узорами.Несмотря на то что святки – праздник христианский, к нему примешались немало языческих традиций. У славян с давних пор существовал во время святок обычай колядовать: надевать личины и ходить по домам с песнями и плясками. Колядующие получали от хозяев обрядовую пищу и высказывали им добрые пожелания.

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иордан, россия, религиозные праздники