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Госдеп рассмотрит "другой путь" в случае провала переговоров с Ираном
Госдеп рассмотрит "другой путь" в случае провала переговоров с Ираном - РИА Новости, 06.01.2022
Госдеп рассмотрит "другой путь" в случае провала переговоров с Ираном
США рассмотрят "другой путь", если в скором времени не появится соглашение с Ираном по возврату в Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T23:02
2022-01-06T23:02
в мире
иран
тегеран (город)
франция
дональд трамп
нед прайс
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США рассмотрят "другой путь", если в скором времени не появится соглашение с Ираном по возврату в Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Если мы не достигнем в скором времени понимания по взаимному возврату к соблюдению (СВПД), то растущее число шагов Ирана устранит положительные моменты СВПД, и мы должны будем рассмотреть другой путь", - сказал Прайс.Он не сказал, о каком "пути" идет речь.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.На этой неделе в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров, он начался 27 декабря, на новогодние праздники была взята короткая пауза.
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в мире, иран, тегеран (город), франция, дональд трамп, нед прайс, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
23:02 06.01.2022
 
Госдеп рассмотрит "другой путь" в случае провала переговоров с Ираном

Госдеп заявил, что США рассмотрят "другой путь" в случае провала переговоров с Ираном

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США рассмотрят "другой путь", если в скором времени не появится соглашение с Ираном по возврату в Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Если мы не достигнем в скором времени понимания по взаимному возврату к соблюдению (СВПД), то растущее число шагов Ирана устранит положительные моменты СВПД, и мы должны будем рассмотреть другой путь", - сказал Прайс.
Он не сказал, о каком "пути" идет речь.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
На этой неделе в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров, он начался 27 декабря, на новогодние праздники была взята короткая пауза.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 22:38
В Госдепе призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД
 
В миреИранТегеран (город)ФранцияДональд ТрампНед ПрайсСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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