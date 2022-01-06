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Госдеп рассмотрит "другой путь" в случае провала переговоров с Ираном
Госдеп рассмотрит "другой путь" в случае провала переговоров с Ираном - РИА Новости, 06.01.2022
Госдеп рассмотрит "другой путь" в случае провала переговоров с Ираном
США рассмотрят "другой путь", если в скором времени не появится соглашение с Ираном по возврату в Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T23:02
2022-01-06T23:02
2022-01-06T23:02
в мире
иран
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франция
дональд трамп
нед прайс
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россия
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США рассмотрят "другой путь", если в скором времени не появится соглашение с Ираном по возврату в Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Если мы не достигнем в скором времени понимания по взаимному возврату к соблюдению (СВПД), то растущее число шагов Ирана устранит положительные моменты СВПД, и мы должны будем рассмотреть другой путь", - сказал Прайс.Он не сказал, о каком "пути" идет речь.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.На этой неделе в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров, он начался 27 декабря, на новогодние праздники была взята короткая пауза.
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в мире, иран, тегеран (город), франция, дональд трамп, нед прайс, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
Госдеп рассмотрит "другой путь" в случае провала переговоров с Ираном
Госдеп заявил, что США рассмотрят "другой путь" в случае провала переговоров с Ираном