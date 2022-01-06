https://ria.ru/20220106/ssha-1766709942.html

Зачем американские политики воскресили миф об "империи зла"

В США призвали отказаться от "абстрактного" противостояния с Москвой - РИА Новости, 06.01.2022

Зачем американские политики воскресили миф об "империи зла"

Представление отношений Америки и конкурирующих с ней государств как борьбы добра со злом не дает ничего, кроме дополнительного напряжения международной... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:26

2022-01-06T10:26

2022-01-06T17:38

сша

иран

владимир путин

сергей рябков

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россия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Представление отношений Америки и конкурирующих с ней государств как борьбы добра со злом не дает ничего, кроме дополнительного напряжения международной обстановки, пишет The Wall Street Journal.Издание опубликовало письмо профессора политологии колледжа Макалестер, Миннесота, Эндрю Лэтэма, в котором он прокомментировал ранее сделанное автором газеты заявление о лидерах России, Китая и Ирана как "автократах". Лэтэм отметил, что понятия "демократия" и "автократия", к которым любят прибегать в США, приобрели слишком много абстрактных черт."Нам не нужно прибегать к абстракции, чтобы объяснить желание России сделать Украину нейтральной, или стремление Ирана создать ядерное оружие, или стремление Пекина доминировать в западной части Тихого океана. Это не добавляет вопросу аналитической ценности", — заметил автор.Также Лэтэм высказался о появившемся в последние годы тренде на морализаторство в американской политике."Единственная функция абстракции — представить международную политику как моральную пьесу, в которой мы — герои, а они — злодеи. Это может создать хорошую драму, но не помогает снизить риск крупной войны или управлять динамикой конфликта и конкуренции, которые заложены во всех международных системах", — подчеркнул профессор.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении, в частности, на украинскую территорию. Как отметил замглавы российского МИД Сергей Рябков, в переговорах по гарантиям безопасности российская сторона будет сохранять "достаточно жесткий" подход.Владимир Путин не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220106/ryabkov-1766689871.html

https://ria.ru/20220106/sanktsii-1766699396.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220105/grushko-1766612389.html

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сша, иран, владимир путин, сергей рябков, нато, россия