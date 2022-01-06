https://ria.ru/20220106/sputnik-1766691502.html

Источник: Россия передаст Казахстану спутник и три системы на Байконуре

Источник: Россия передаст Казахстану спутник и три системы на Байконуре - РИА Новости, 06.01.2022

Источник: Россия передаст Казахстану спутник и три системы на Байконуре

Россия в течение первой половины 2022 года может передать Казахстану не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник "Экран-М" и три технологические... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T03:10

2022-01-06T03:10

2022-01-06T05:15

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия в течение первой половины 2022 года может передать Казахстану не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник "Экран-М" и три технологические системы на космодроме Байконур в рамках запланированного ранее вывода из аренды неиспользующихся объектов, сообщил РИА Новости источник на космодроме.Ранее собеседник агентства сообщил, что Россия собирается вывести из аренды 16 объектов космодрома Байконур, которые передадут Казахстану до конца 2022 года."В числе планируемых к передаче объектов — спутник теле- и радиовещания "Экран-М" со сборочно-защитным блоком и три технологические системы космодрома", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что кроме спутника Казахстан может получить универсальный контрольно-испытательный комплекс, системы дистанционного управления заправкой и вспомогательными системами.Как рассказал РИА Новости другой источник в ракетно-космической отрасли, спутник "Экран-М" доставили на космодром, но так и не запустили, так как система таких же аппаратов работала исправно, и пополнять орбитальную группировку смысла не было. Он уточнил, что если аппарат хранился должным образом, то есть не на улице, то он, скорее всего, до сих пор пригоден к запуску и работе на орбите.Первый спутник "Экран-М" запустили на геостационарную орбиту в 1987 году. Назначение аппарата — организация прямого телевизионного вещания для регионов Сибири и Дальнего Востока. Последний такой же аппарат отправили в космос в 2001 году.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия хочет вывести из аренды ненужные ей объекты на космодроме Байконур. Москва эти объекты не эксплуатирует и нести за них ответственность бессмысленно, поэтому "будь то металлолом или другие материалы", надо утилизировать, полагает Рогозин.Изменения в договор аренды Россией космодрома Байконур у Казахстана до 2050 года вступили в силу летом 2021 года. Теперь космодром передается в аренду до 2050 года, хотя ранее в договоре, подписанном в 1994 году, было указано, что Байконур передается в аренду России на 20 лет. Договоренности о продлении аренды до 2020 года стороны достигли в 2004 году.

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766626907.html

https://ria.ru/20211231/rakety-1766321803.html

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