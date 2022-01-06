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https://ria.ru/20220106/soldat-1766800129.html
Сбежавший в Белоруссию польский солдат потребовал от Варшавы свою зарплату
Сбежавший в Белоруссию польский солдат потребовал от Варшавы свою зарплату - РИА Новости, 06.01.2022
Сбежавший в Белоруссию польский солдат потребовал от Варшавы свою зарплату
Сбежавший в Белоруссию и попросивший политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко потребовал от министра обороны Польши выплатить ему зарплату за... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T21:44
2022-01-06T21:44
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
telegram (приложение)
министерство обороны польши
мвд белоруссии
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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию и попросивший политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко потребовал от министра обороны Польши выплатить ему зарплату за декабрь и январь, сообщил белорусский правозащитный центр "Системная правозащита", который представляет интересы Чечко в республике.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск."Прошу выплатить зарплату за декабрь 2021 года и за январь 2022 года. Я не работал в декабре 2021 и январе 2022, потому что пограничники отдавали мне незаконные приказы убивать невинных людей. Таким образом, я был вынужден не работать в министерстве обороны", - приводит центр в своем Telegram-канале письмо Чечко, адресованное польскому министру Мариушу Блащаку.Польский солдат также попросил продлить трудовой договор и пообещал вернуться "к работе, как только прокурор Гааги заключит в тюрьму всех военных преступников, которые заставили меня убивать арабов"."Письма с заявлением Чечко направлены по следующим адресам: министерство обороны Польши; Генеральный штаб Польши", - уточняет правозащитный центр. Центр обращает внимание, что официального уведомления о своем увольнении из польской армии Чечко не получал. Подчеркивается, что адвокаты и юристы центра сопровождают данное обращение к руководству министерства обороны Польши. Они отметили, что "в случае непоступления средств Чечко будет вынужден обратиться в суд Варшавы".Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре прошлого года у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере у границы с Польшей оставались около 600 беженцев.
https://ria.ru/20211229/soldat-1766011138.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, telegram (приложение), министерство обороны польши, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, мариуш блащак
21:44 06.01.2022
 
Сбежавший в Белоруссию польский солдат потребовал от Варшавы свою зарплату

Сбежавший в Белоруссию солдат Чечко потребовал от Минобороны Польши свою зарплату

© SputnikЭмиль Чечко
Эмиль Чечко - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Sputnik
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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию и попросивший политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко потребовал от министра обороны Польши выплатить ему зарплату за декабрь и январь, сообщил белорусский правозащитный центр "Системная правозащита", который представляет интересы Чечко в республике.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск.
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"Прошу выплатить зарплату за декабрь 2021 года и за январь 2022 года. Я не работал в декабре 2021 и январе 2022, потому что пограничники отдавали мне незаконные приказы убивать невинных людей. Таким образом, я был вынужден не работать в министерстве обороны", - приводит центр в своем Telegram-канале письмо Чечко, адресованное польскому министру Мариушу Блащаку.
Польский солдат также попросил продлить трудовой договор и пообещал вернуться "к работе, как только прокурор Гааги заключит в тюрьму всех военных преступников, которые заставили меня убивать арабов".
"Письма с заявлением Чечко направлены по следующим адресам: министерство обороны Польши; Генеральный штаб Польши", - уточняет правозащитный центр. Центр обращает внимание, что официального уведомления о своем увольнении из польской армии Чечко не получал. Подчеркивается, что адвокаты и юристы центра сопровождают данное обращение к руководству министерства обороны Польши. Они отметили, что "в случае непоступления средств Чечко будет вынужден обратиться в суд Варшавы".
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре прошлого года у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере у границы с Польшей оставались около 600 беженцев.
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