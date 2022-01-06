https://ria.ru/20220106/sochelnik-1766205411.html

Православные отмечают Сочельник

Православные отмечают Сочельник - РИА Новости, 06.01.2022

Православные отмечают Сочельник

В четверг Русская православная церковь празднует Сочельник. Это последний день Рождественского поста и канун Рождества Христова. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T00:05

2022-01-06T00:05

2022-01-06T00:05

религия

русская православная церковь

религиозные праздники

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В четверг Русская православная церковь празднует Сочельник. Это последний день Рождественского поста и канун Рождества Христова.Сочельник знаменует для христиан два события – окончание сорокадневного поста и канун Рождества Христова. В этот день православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу.Восточные мудрецы принесли Новорожденному дары: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан — как Богу, а смирна — как Человеку.Само название "Сочельник" происходит от слова "сочиво". Это постное блюдо, представляющее собой пшеничный или рисовый взвар с медом, фруктами и орехами. Сочивом было принято угощаться в канун Рождества после появления на небе первой звезды. Этот обычай связан с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей волхвам о рождении Христа.Рождественская всенощная (вечерняя церковная служба) продолжается приблизительно три часа. Потом служат литургию, по окончании которой в центр храма выносят свечу. Священники поют перед ней тропарь, посвященный рождению Спасителя.А после наступает празднование Рождества. Люди приветствуют друг друга словами "с Рождеством Христовым" или "с праздником".Если Сочельник выпадает на субботу или воскресенье, то праздничную всенощную служат в пятницу. В сам Сочельник служится литургия Иоанна Златоуста, а на Рождество в этом случае совершается литургия Василия Великого.

https://ria.ru/20211224/prazdnik-1764865946.html

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русская православная церковь, религиозные праздники