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Коммунальщики ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве
Коммунальщики ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 06.01.2022
Коммунальщики ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве
Городские службы продолжают убирать последствия сильного снегопада в Москве, при необходимости проведут обработку против гололеда, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:19
2022-01-06T11:19
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают убирать последствия сильного снегопада в Москве, при необходимости проведут обработку против гололеда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада. Прирост свежевыпавшего снега за прошедший снегопад составил до 6 сантиметров. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО, САО, СВАО, ЮВАО и ЮЗАО",- говорится в сообщении.Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации.В КГХ отметили, что в связи с тем, что в четверг температура воздуха будет около нуля, что будет способствовать образованию гололедицы, в городе будет проведена необходимая обработка."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем подметание проезжей части, тротуаров, дворовых территорий и противогололедную обработку особо опасных участков улично-дорожной сети",- говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
11:19 06.01.2022
 

Коммунальщики ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег
Сотрудник коммунальной службы убирает снег - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают убирать последствия сильного снегопада в Москве, при необходимости проведут обработку против гололеда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада. Прирост свежевыпавшего снега за прошедший снегопад составил до 6 сантиметров. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО, САО, СВАО, ЮВАО и ЮЗАО",- говорится в сообщении.
Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации.
В КГХ отметили, что в связи с тем, что в четверг температура воздуха будет около нуля, что будет способствовать образованию гололедицы, в городе будет проведена необходимая обработка.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем подметание проезжей части, тротуаров, дворовых территорий и противогололедную обработку особо опасных участков улично-дорожной сети",- говорится в сообщении.
 
МоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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