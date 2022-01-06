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Коммунальщики ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве

Коммунальщики ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 06.01.2022

Коммунальщики ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве

Городские службы продолжают убирать последствия сильного снегопада в Москве, при необходимости проведут обработку против гололеда, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T11:19

2022-01-06T11:19

2022-01-06T11:19

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают убирать последствия сильного снегопада в Москве, при необходимости проведут обработку против гололеда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада. Прирост свежевыпавшего снега за прошедший снегопад составил до 6 сантиметров. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО, САО, СВАО, ЮВАО и ЮЗАО",- говорится в сообщении.Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации.В КГХ отметили, что в связи с тем, что в четверг температура воздуха будет около нуля, что будет способствовать образованию гололедицы, в городе будет проведена необходимая обработка."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем подметание проезжей части, тротуаров, дворовых территорий и противогололедную обработку особо опасных участков улично-дорожной сети",- говорится в сообщении.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы