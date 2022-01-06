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В Москве образовались почти тридцатисантиметровые сугробы
В Москве образовались почти тридцатисантиметровые сугробы - РИА Новости, 06.01.2022
В Москве образовались почти тридцатисантиметровые сугробы
Снегопад, обрушившийся на Москву в среду, принес 15% месячной нормы осадков, на базовой метеостанции снежный покров вырос до 29 сантиметров, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:39
2022-01-06T10:39
2022-01-06T10:39
общество
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москва
новый год
евгений тишковец
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Снегопад, обрушившийся на Москву в среду, принес 15% месячной нормы осадков, на базовой метеостанции снежный покров вырос до 29 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Шестичасовой снегопад, накануне обрушившийся на Центральную Россию, принес в Москву 15% месячной нормы осадков: в Тушино выпало 5 миллиметров, на ВДНХ - 6, в центре столицы, на Балчуге - 7 миллиметров осадков", - сообщил Тишковец.По его словам, высота снежного покрова на базовой столичной метеостанции ВДНХ повысилась до 29 сантиметров, Тушино до 30, на Балчуге до 32 сантиметров, что соответствует климатическим показателям последней декады января.Он добавил, что в настоящее время снегопады с ухудшением видимости до нескольких километров наблюдаются в Тульской, Калужской, Рязанской, Смоленской областях."Южную половину столичного региона снежные заряды тоже накрывают, и в ближайшие часы "зацепят" и саму Москву, однако выпадет не более 1-2 миллиметров ", - сообщил Тишковец.
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общество, смоленская область, москва, новый год, евгений тишковец
В Москве образовались почти тридцатисантиметровые сугробы
В Москве после снегопада в среду образовались почти тридцатисантиметровые сугробы