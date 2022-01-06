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Сцену с актером Крисом Нотом вырезали из финала сериала "И просто так"
Сцену с актером Крисом Нотом вырезали из финала сериала "И просто так" - РИА Новости, 06.01.2022
Сцену с актером Крисом Нотом вырезали из финала сериала "И просто так"
Сцена с актером Крисом Нотом, которого ранее несколько женщин обвинили в сексуальном насилии, была вырезана из финальной серии сиквела "И просто так" сериала... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:38
2022-01-06T11:38
2022-01-06T11:38
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Сцена с актером Крисом Нотом, которого ранее несколько женщин обвинили в сексуальном насилии, была вырезана из финальной серии сиквела "И просто так" сериала "Секс в большом городе", сообщает издание Variety.В последней серии персонаж Нота Мистер Биг, согласно сюжету, должен был появиться в сцене с Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер. Как сообщает издание, создатели сиквела решили, что сцена не настолько значима для сюжета, чтобы сохранить ее. Платформа HBO Max, на которой выходит сериал, отказалась комментировать новость, пишет издание.Ранее пять женщин обвинили Нота в сексуальном насилии. На фоне этого актера уволили из сериала "Уравнитель". Исполнительницы главных ролей в легендарном американском сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристен Дэвис выступили с совместным заявлением в поддержку предполагаемых жертв.
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Сцену с актером Крисом Нотом вырезали из финала сериала "И просто так"
СМИ: сцену с актером Крисом Нотом вырезали из сериала "И просто так" из-за обвинений
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Сцена с актером Крисом Нотом, которого ранее несколько женщин обвинили в сексуальном насилии, была вырезана из финальной серии сиквела "И просто так" сериала "Секс в большом городе", сообщает издание Variety.
В последней серии персонаж Нота Мистер Биг, согласно сюжету, должен был появиться в сцене с Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер. Как сообщает издание, создатели сиквела решили, что сцена не настолько значима для сюжета, чтобы сохранить ее. Платформа HBO Max, на которой выходит сериал, отказалась комментировать новость, пишет издание.
Ранее пять женщин обвинили Нота в сексуальном насилии. На фоне этого актера уволили из сериала "Уравнитель". Исполнительницы главных ролей в легендарном американском сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристен Дэвис выступили с совместным заявлением в поддержку предполагаемых жертв.