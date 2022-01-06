https://ria.ru/20220106/sanktsii-1766699396.html

В сенате США не поддержат санкции по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ

В сенате США не поддержат санкции по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2022

В сенате США не поддержат санкции по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ

Демократы в сенате на следующей неделе, скорее всего, не поддержат на голосовании предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T08:44

2022-01-06T08:44

2022-01-06T11:00

в мире

украина

сша

джо байден

евросоюз

ричард блюменталь

северный поток — 2

крис мерфи (сенатор сша)

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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Демократы в сенате на следующей неделе, скорее всего, не поддержат на голосовании предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против трубопровода "Северный поток — 2", пишет издание Politico.По словам издания, оппоненты инициативы дали понять, что ограничения могут помешать президенту Джо Байдену добиться единства с европейскими партнерами."На данном этапе очень важно, поскольку мы рассматриваем потенциальные действия России на Украине, очень тесно сотрудничать с нашими союзниками, и Германия является одним из этих очень важных союзников. Поэтому я считаю, что поправка несвоевременна", — сказала изданию сенатор-демократ Джейн Шейхин.Ее соратник по партии Крис Мёрфи отметил, что сейчас не время вносить раскол в трансатлантические отношения. "Это было бы непродуктивно, если наша конечная цель — спасение Украины от вторжения", — добавил политик.Координатор демократического большинства в сенате Дик Дурбин заявил, что "не намерен делать ничего, что повредит безопасности" США. Как пишет Politico, лишь один сенатор — Ричард Блюменталь — подтвердил изданию, что поддержит инициативу."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220106/potok-1766692322.html

https://ria.ru/20220105/blinken-1766680101.html

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в мире, украина, сша, джо байден, евросоюз, ричард блюменталь, северный поток — 2, крис мерфи (сенатор сша), россия