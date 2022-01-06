Никаких уступок: Россия приготовила жесткий ответ НАТО

01:56 06.01.2022 (обновлено: 02:00 06.01.2022)
Рябков предупредил о "достаточно жестком" подходе в переговорах по НАТО
Замглавы МИД Рябков: подход РФ в переговорах по гарантиям безопасности достаточно жесткий
Замглавы МИД Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Подход России в переговорах по гарантиям безопасности будет "достаточно жестким", заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД Сергей Рябков.
Дипломат отметил, что Москва не занимает позицию "отрицания всего и вся", а стремится искать решения, которые основываются на балансе интересов.
"Подход с нашей стороны достаточно жесткий. Он не может быть другим по причине того, что мы слишком долго "уговаривали" наших собеседников с той стороны, а эти уговоры, их результаты сводились к известной фразе из басни Крылова: "А Васька слушает да ест", — высказался Рябков.
Замглавы МИД назвал абсолютно неотъемлемыми и необходимыми элементами договоренностей отказ от продвижения НАТО ближе к рубежам России, неприем новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, включая Украину, а также непроведение провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера.
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
В преддверии переговоров 30 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу. По сообщениям Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.