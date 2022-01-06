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Никаких уступок: Россия приготовила жесткий ответ НАТО
Рябков предупредил о "достаточно жестком" подходе в переговорах по НАТО - РИА Новости, 06.01.2022
Никаких уступок: Россия приготовила жесткий ответ НАТО
Подход России в переговорах по гарантиям безопасности будет "достаточно жестким", заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T01:56
2022-01-06T02:00
в мире
украина
сша
москва
владимир путин
джо байден
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Подход России в переговорах по гарантиям безопасности будет "достаточно жестким", заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД Сергей Рябков.Дипломат отметил, что Москва не занимает позицию "отрицания всего и вся", а стремится искать решения, которые основываются на балансе интересов.Замглавы МИД назвал абсолютно неотъемлемыми и необходимыми элементами договоренностей отказ от продвижения НАТО ближе к рубежам России, неприем новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, включая Украину, а также непроведение провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как подчеркивал президент Владимир Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Стороны договорились о переговорах по гарантиям безопасности по трем трекам: 10 января Россия — США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД, 12 января заседание Россия — НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.В преддверии переговоров 30 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу. По сообщениям Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
https://ria.ru/20220105/bezopasnost-1766669068.html
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в мире, украина, сша, москва, владимир путин, джо байден, сергей рябков, нато, обсе, россия
01:56 06.01.2022 (обновлено: 02:00 06.01.2022)
 
Рябков предупредил о "достаточно жестком" подходе в переговорах по НАТО

Замглавы МИД Рябков: подход РФ в переговорах по гарантиям безопасности достаточно жесткий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗамглавы МИД Сергей Рябков
Замглавы МИД Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Замглавы МИД Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Подход России в переговорах по гарантиям безопасности будет "достаточно жестким", заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД Сергей Рябков.
Дипломат отметил, что Москва не занимает позицию "отрицания всего и вся", а стремится искать решения, которые основываются на балансе интересов.
"Подход с нашей стороны достаточно жесткий. Он не может быть другим по причине того, что мы слишком долго "уговаривали" наших собеседников с той стороны, а эти уговоры, их результаты сводились к известной фразе из басни Крылова: "А Васька слушает да ест", — высказался Рябков.
Замглавы МИД назвал абсолютно неотъемлемыми и необходимыми элементами договоренностей отказ от продвижения НАТО ближе к рубежам России, неприем новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, включая Украину, а также непроведение провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера.
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Как подчеркивал президент Владимир Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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В преддверии переговоров 30 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу. По сообщениям Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
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