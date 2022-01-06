https://ria.ru/20220106/ryabkov-1766689871.html

Никаких уступок: Россия приготовила жесткий ответ НАТО

Рябков предупредил о "достаточно жестком" подходе в переговорах по НАТО - РИА Новости, 06.01.2022

Никаких уступок: Россия приготовила жесткий ответ НАТО

Подход России в переговорах по гарантиям безопасности будет "достаточно жестким", заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T01:56

2022-01-06T01:56

2022-01-06T02:00

в мире

украина

сша

москва

владимир путин

джо байден

сергей рябков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Подход России в переговорах по гарантиям безопасности будет "достаточно жестким", заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД Сергей Рябков.Дипломат отметил, что Москва не занимает позицию "отрицания всего и вся", а стремится искать решения, которые основываются на балансе интересов.Замглавы МИД назвал абсолютно неотъемлемыми и необходимыми элементами договоренностей отказ от продвижения НАТО ближе к рубежам России, неприем новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, включая Украину, а также непроведение провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как подчеркивал президент Владимир Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Стороны договорились о переговорах по гарантиям безопасности по трем трекам: 10 января Россия — США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД, 12 января заседание Россия — НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.В преддверии переговоров 30 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу. По сообщениям Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.

https://ria.ru/20220105/bezopasnost-1766669068.html

https://ria.ru/20220105/rossiya-1766608878.html

https://ria.ru/20220105/nato-1766597637.html

украина

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, москва, владимир путин, джо байден, сергей рябков, нато, обсе, россия