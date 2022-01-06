https://ria.ru/20220106/rozhdestvo-1766809094.html

Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси

Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси - РИА Новости, 06.01.2022

Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси

Патриарх Кирилл в Рождество пожелал верующим мира в жизни и прекращения междоусобиц на территориях исторической Руси. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T23:43

2022-01-06T23:43

2022-01-06T23:43

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

рождество христово

россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Кирилл в Рождество пожелал верующим мира в жизни и прекращения междоусобиц на территориях исторической Руси."Хотелось бы, обращаясь к вам, в первую очередь, пожелать от Господа, от его милости, благодати, мира, спокойствия, любви, здоровья - всего того, что необходимо нам в нашей повседневной жизни. Чтобы прекратились войны, междоусобные брани, в том числе на территории исторической Руси, чтобы действительно мир, справедливость и покой воцарились в жизни людей и в жизни каждого. Чтобы мир был между родителями и детьми, между мужем и женой, между братьями и сестрами. Мы имеем право на такой мир, потому что сам Господь пострадал именно для того, чтобы искупить грехи и дать возможность людям наслаждаться миром, радостью, покоем и счастьем", - сказал он перед ночной рождественской литургией в московском кафедральном храме Христа Спасителя.Прямую трансляцию ночной патриаршей службы ведут Первый канал, телеканалы "Россия 1", и "Спас", а также сайт Русской православной церкви.Людям только необходимо стать наследниками великой победы Христа над грехом через веру, добрые дела и молитву, добавил патриарх, пожелав верующим также здоровья, мира и благополучия России.Один из 12 главных праздников христианства - Рождество Христово - встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.Он посвящен событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.Рождество встречают 7 января прихожане Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календаря, отмечают его в ночь с 24 на 25 декабря. Это Римско-Католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.

https://ria.ru/20220106/svyatki-1766206618.html

https://ria.ru/20220106/pravoslavnye-1763868198.html

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), рождество христово, россия