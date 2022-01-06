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В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба - РИА Новости, 06.01.2022
В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
Патриарх Московский и всея руси Кирилл начал службу в московском кафедральном храме Христа Спасителя в Рождество. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T23:36
2022-01-06T23:41
сша
словакия
русская православная церковь
рождество христово
вифлеем
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея руси Кирилл начал службу в московском кафедральном храме Христа Спасителя в Рождество.Прямую трансляцию ночной патриаршей службы ведут Первый канал, телеканалы "Россия 1", и "Спас", а также сайт Русской православной церкви.Один из 12 главных праздников христианства - Рождество Христово - встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.Он посвящен событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.Рождество встречают 7 января прихожане Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Христиане, которые придерживаются григорианского и ново-юлианского календаря, отмечают его в ночь с 24 на 25 декабря. Это Римско-Католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
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сша, словакия, русская православная церковь, рождество христово, вифлеем, римско-католическая церковь
23:36 06.01.2022 (обновлено: 23:41 06.01.2022)
 
В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба

Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПразднование Рождества Христова в Москве
Празднование Рождества Христова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея руси Кирилл начал службу в московском кафедральном храме Христа Спасителя в Рождество.
Прямую трансляцию ночной патриаршей службы ведут Первый канал, телеканалы "Россия 1", и "Спас", а также сайт Русской православной церкви.
Один из 12 главных праздников христианства - Рождество Христово - встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Он посвящен событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
Рождество встречают 7 января прихожане Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Христиане, которые придерживаются григорианского и ново-юлианского календаря, отмечают его в ночь с 24 на 25 декабря. Это Римско-Католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
 
СШАСловакияРусская православная церковьРождество ХристовоВифлеемРимско-католическая церковь
 
 
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