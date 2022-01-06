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Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.01.2022
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T23:00
2022-01-06T23:00
2022-01-06T23:00
общество
рождество христово
религия
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
LIVE: Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
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РИА Новости
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общество, рождество христово, религия, видео
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
2022-01-06T23:00
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PT139M48S
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя.