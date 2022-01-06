https://ria.ru/20220106/rozhdestvo-1766685618.html
Священник рассказал, как лучше провести Рождество
Священник рассказал, как лучше провести Рождество - РИА Новости, 06.01.2022
Священник рассказал, как лучше провести Рождество
Один из главных христианских праздников, Рождество, отмечается в России 7 января. Каких рекомендаций стоит придерживаться в этот день, учитывая пандемию... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T04:15
2022-01-06T04:15
2022-01-06T12:35
религия
общество
рождество христово
россия
максим первозванский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197519_0:8:3035:1715_1920x0_80_0_0_9b46cfe78ab7638574102d9e9b1a7498.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Один из главных христианских праздников, Рождество, отмечается в России 7 января. Каких рекомендаций стоит придерживаться в этот день, учитывая пандемию COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik протоиерей Максим Первозванский.Отправляясь на праздничное богослужение, необходимо принять меры предосторожности, связанные с риском заражения коронавирусом и другими сезонными инфекциями, предупредил Первозванский. Он не советует людям с симптомами простудного заболевания приходить в храм.Воздержаться от посещения рождественского богослужения, возможно, стоит и тем людям, которые не смогли пройти вакцинацию, продолжил он. Этой категории россиян лучше приходить в храм на другие службы, полагает Максим Первозванский."Есть определенные категории людей, которые, к сожалению, по тем или иным причинам воздерживаются от вакцинации. Думаю, они смогут посетить службу не в саму рождественскую ночь, а в другие дни, чтобы тоже приобщиться к радости Рождества в храме. Святки будут длиться до крещенского сочельника, можно выбрать время для посещения храма", — сказал он.В храме верующим рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и ограничиться "почтительным поклонением" вместо целования икон, добавил священник.Празднуя Рождество в кругу родных и друзей, главное — сохранить атмосферу мира и любви, отметил он."Если вы здоровы, вакцинированы, то никаких особых причин не собираться вместе с родными, близкими и друзьями я не вижу. Это главный мирный праздник, хороший повод собраться, главное, не переругаться. Надо максимально соблюсти мир и любовь между собой и друзьями, родными и близкими", — подчеркнул протоиерей Первозванский.
https://ria.ru/20220102/prazdnost-1766171040.html
https://ria.ru/20211228/mery-1765781482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197519_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_e01b48188971cfb8803dad096934cbd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рождество христово, россия, максим первозванский
04:15 06.01.2022 (обновлено: 12:35 06.01.2022)
Священник рассказал, как лучше провести Рождество
Священник Первозванский: при признаках простуды стоит воздержаться от посещения храма
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Один из главных христианских праздников, Рождество, отмечается в России
7 января. Каких рекомендаций стоит придерживаться в этот день, учитывая пандемию COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik
протоиерей Максим Первозванский.
Отправляясь на праздничное богослужение, необходимо принять меры предосторожности, связанные с риском заражения коронавирусом и другими сезонными инфекциями, предупредил Первозванский. Он не советует людям с симптомами простудного заболевания приходить в храм.
"Сейчас не только коронавирус, но и другие достаточно опасные вирусные инфекции ходят, по крайней мере, по столице. Поэтому, если вы чувствуете признаки простудного заболевания, пожалуйста, не появляйтесь в местах, где вы можете заразить других людей, воздержитесь от посещения родных, близких, от посещения богослужений, потому что ваше желание оказаться на празднике может обернуться проблемами и горем для других людей. Если же признаков заболевания нет, то особых ограничений на посещение служб у нас нет", — отметил священник.
Воздержаться от посещения рождественского богослужения, возможно, стоит и тем людям, которые не смогли пройти вакцинацию, продолжил он. Этой категории россиян лучше приходить в храм на другие службы, полагает Максим Первозванский.
"Есть определенные категории людей, которые, к сожалению, по тем или иным причинам воздерживаются от вакцинации. Думаю, они смогут посетить службу не в саму рождественскую ночь, а в другие дни, чтобы тоже приобщиться к радости Рождества в храме. Святки будут длиться до крещенского сочельника, можно выбрать время для посещения храма", — сказал он.
В храме верующим рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и ограничиться "почтительным поклонением" вместо целования икон, добавил священник.
Празднуя Рождество в кругу родных и друзей, главное — сохранить атмосферу мира и любви, отметил он.
"Если вы здоровы, вакцинированы, то никаких особых причин не собираться вместе с родными, близкими и друзьями я не вижу. Это главный мирный праздник, хороший повод собраться, главное, не переругаться. Надо максимально соблюсти мир и любовь между собой и друзьями, родными и близкими", — подчеркнул протоиерей Первозванский.