https://ria.ru/20220106/rozhdestvo-1766685618.html

Священник рассказал, как лучше провести Рождество

Священник рассказал, как лучше провести Рождество - РИА Новости, 06.01.2022

Священник рассказал, как лучше провести Рождество

Один из главных христианских праздников, Рождество, отмечается в России 7 января. Каких рекомендаций стоит придерживаться в этот день, учитывая пандемию... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T04:15

2022-01-06T04:15

2022-01-06T12:35

религия

общество

рождество христово

россия

максим первозванский

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Один из главных христианских праздников, Рождество, отмечается в России 7 января. Каких рекомендаций стоит придерживаться в этот день, учитывая пандемию COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik протоиерей Максим Первозванский.Отправляясь на праздничное богослужение, необходимо принять меры предосторожности, связанные с риском заражения коронавирусом и другими сезонными инфекциями, предупредил Первозванский. Он не советует людям с симптомами простудного заболевания приходить в храм.Воздержаться от посещения рождественского богослужения, возможно, стоит и тем людям, которые не смогли пройти вакцинацию, продолжил он. Этой категории россиян лучше приходить в храм на другие службы, полагает Максим Первозванский."Есть определенные категории людей, которые, к сожалению, по тем или иным причинам воздерживаются от вакцинации. Думаю, они смогут посетить службу не в саму рождественскую ночь, а в другие дни, чтобы тоже приобщиться к радости Рождества в храме. Святки будут длиться до крещенского сочельника, можно выбрать время для посещения храма", — сказал он.В храме верующим рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и ограничиться "почтительным поклонением" вместо целования икон, добавил священник.Празднуя Рождество в кругу родных и друзей, главное — сохранить атмосферу мира и любви, отметил он."Если вы здоровы, вакцинированы, то никаких особых причин не собираться вместе с родными, близкими и друзьями я не вижу. Это главный мирный праздник, хороший повод собраться, главное, не переругаться. Надо максимально соблюсти мир и любовь между собой и друзьями, родными и близкими", — подчеркнул протоиерей Первозванский.

https://ria.ru/20220102/prazdnost-1766171040.html

https://ria.ru/20211228/mery-1765781482.html

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общество, рождество христово, россия, максим первозванский