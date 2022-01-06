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В Алтайском крае ребенок утонул в бассейне санатория

В Алтайском крае ребенок утонул в бассейне санатория - РИА Новости, 06.01.2022

В Алтайском крае ребенок утонул в бассейне санатория

Двенадцатилетний ребенок утонул в бассейне санатория в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T12:29

2022-01-06T12:29

2022-01-06T13:31

происшествия

алтайский край

тальменский район

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

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БАРНАУЛ, 6 янв — РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок утонул в бассейне санатория в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека") по факту смерти 12-летнего мальчика. По данным следствия, днем 5 января 2022 года в бассейне "Бригантина" ООО "Санаторий "Обские плесы", расположенного на территории Тальменского района, было обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками утопления", — говорится в сообщении.Известно, что мальчик отдыхал с родителями и в какой-то момент скрылся под водой, после чего его тело без признаков жизни извлекли из бассейна."В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, отвечающих за технику безопасности на водном объекте. При расследовании уголовного дела также будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также к их устранению", — уточняет СУ СК.

https://ria.ru/20211231/feyerverk-1766325709.html

алтайский край

тальменский район

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происшествия, алтайский край, тальменский район, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм