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В Алтайском крае ребенок утонул в бассейне санатория
В Алтайском крае ребенок утонул в бассейне санатория - РИА Новости, 06.01.2022
В Алтайском крае ребенок утонул в бассейне санатория
Двенадцатилетний ребенок утонул в бассейне санатория в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T12:29
2022-01-06T13:31
происшествия
алтайский край
тальменский район
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 6 янв — РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок утонул в бассейне санатория в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека") по факту смерти 12-летнего мальчика. По данным следствия, днем 5 января 2022 года в бассейне "Бригантина" ООО "Санаторий "Обские плесы", расположенного на территории Тальменского района, было обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками утопления", — говорится в сообщении.Известно, что мальчик отдыхал с родителями и в какой-то момент скрылся под водой, после чего его тело без признаков жизни извлекли из бассейна."В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, отвечающих за технику безопасности на водном объекте. При расследовании уголовного дела также будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также к их устранению", — уточняет СУ СК.
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происшествия, алтайский край, тальменский район, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
12:29 06.01.2022 (обновлено: 13:31 06.01.2022)
 
В Алтайском крае ребенок утонул в бассейне санатория

В Алтайском крае ребенок утонул в бассейне санатория "Обские плесы"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БАРНАУЛ, 6 янв — РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок утонул в бассейне санатория в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека") по факту смерти 12-летнего мальчика. По данным следствия, днем 5 января 2022 года в бассейне "Бригантина" ООО "Санаторий "Обские плесы", расположенного на территории Тальменского района, было обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками утопления", — говорится в сообщении.
Известно, что мальчик отдыхал с родителями и в какой-то момент скрылся под водой, после чего его тело без признаков жизни извлекли из бассейна.
"В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, отвечающих за технику безопасности на водном объекте. При расследовании уголовного дела также будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также к их устранению", — уточняет СУ СК.
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