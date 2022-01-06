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Назван симптом рака, проявляющийся на шее, лице и ушах
Назван симптом рака, проявляющийся на шее, лице и ушах - РИА Новости, 06.01.2022
Назван симптом рака, проявляющийся на шее, лице и ушах
Появление дефектов кожи на шее, лице и ушах может быть симптомом рака, сообщает Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании (NHS). РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T06:21
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общество
великобритания
здоровье
онкология
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Появление дефектов кожи на шее, лице и ушах может быть симптомом рака, сообщает Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании (NHS).Как уточняется, речь идет о самой распространенной форме онкологического заболевания — базальноклеточной карциноме.Отмечается, что в таком случае на коже часто возникают шишки или красные чешуйчатые пятна, нередко отличающиеся темным или коричневым цветом. Эти образования также иногда сопровождаются зудом. Кроме того, могут появиться следы, похожие на шрамы.Организация добавляет, что этот тип рака считается одним из наиболее легко поддающихся лечению, так как он редко (менее пяти процентов случаев) распространяется на другие части тела.
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общество, великобритания, здоровье, онкология
06:21 06.01.2022
 
Назван симптом рака, проявляющийся на шее, лице и ушах

NHS: дефекты кожи на шее, лице и ушах являются симптомами рака

© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Fotolia / Spectral-Design
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Появление дефектов кожи на шее, лице и ушах может быть симптомом рака, сообщает Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании (NHS).
Как уточняется, речь идет о самой распространенной форме онкологического заболевания — базальноклеточной карциноме.
Отмечается, что в таком случае на коже часто возникают шишки или красные чешуйчатые пятна, нередко отличающиеся темным или коричневым цветом. Эти образования также иногда сопровождаются зудом. Кроме того, могут появиться следы, похожие на шрамы.
"Шишка медленно становится больше и может стать твердой, кровоточить или превратиться в болезненную язву", — сообщает ведомство.
Организация добавляет, что этот тип рака считается одним из наиболее легко поддающихся лечению, так как он редко (менее пяти процентов случаев) распространяется на другие части тела.
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