https://ria.ru/20220106/protesty-1766807428.html

Сообщение "в Актау продолжаются протесты, сообщили СМИ" аннулировано

Сообщение "в Актау продолжаются протесты, сообщили СМИ" аннулировано - РИА Новости, 07.01.2022

Сообщение "в Актау продолжаются протесты, сообщили СМИ" аннулировано

Сообщение, вышедшее в 23.17 6 января, и предыдущие версии аннулируются как выпущенные из-за технического сбоя. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-06T23:17

2022-01-06T23:17

2022-01-07T00:54

в мире

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Сообщение, вышедшее в 23.17 6 января, и предыдущие версии аннулируются как выпущенные из-за технического сбоя.Агентство приносит извинения подписчикам и читателям.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире