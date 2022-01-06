https://ria.ru/20220106/protesty-1766807428.html
Сообщение "в Актау продолжаются протесты, сообщили СМИ" аннулировано
Сообщение "в Актау продолжаются протесты, сообщили СМИ" аннулировано - РИА Новости, 07.01.2022
Сообщение "в Актау продолжаются протесты, сообщили СМИ" аннулировано
Сообщение, вышедшее в 23.17 6 января, и предыдущие версии аннулируются как выпущенные из-за технического сбоя. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-06T23:17
2022-01-06T23:17
2022-01-07T00:54
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766755442_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_82b0aff3e21bc63205ee4d045ba022f4.jpg
Сообщение, вышедшее в 23.17 6 января, и предыдущие версии аннулируются как выпущенные из-за технического сбоя.Агентство приносит извинения подписчикам и читателям.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766755442_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_ab263057a712b63332e19cfda5d6fd91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
23:17 06.01.2022 (обновлено: 00:54 07.01.2022)
Сообщение "в Актау продолжаются протесты, сообщили СМИ" аннулировано
Сообщение "в Актау продолжаются протесты, сообщили СМИ" аннулировано