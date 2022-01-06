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Жители Казахстана сообщили о дефиците товаров из соцкорзины в магазинах

Жители Казахстана сообщили о дефиците товаров из соцкорзины в магазинах - РИА Новости, 06.01.2022

Жители Казахстана сообщили о дефиците товаров из соцкорзины в магазинах

Жители Казахстана жалуются на недостаток продовольственных продуктов из социальной корзины в магазинах, это вызвано сбоями в работе дистрибьюторов, следует из... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:26

2022-01-06T16:26

2022-01-06T16:26

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АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Жители Казахстана жалуются на недостаток продовольственных продуктов из социальной корзины в магазинах, это вызвано сбоями в работе дистрибьюторов, следует из заявления Национальной палата предпринимателей республики."Вместе с тем от граждан поступают звонки о дефиците продовольственных товаров социальной корзины (в частности, хлебо-булочные, молочные), что связано с перебоями работы дистрибьюторов", - говорится в заявлении организации. Нацпалата отмечает, что кроме этого от жителей поступают жалобы об ущербе личного имущества, и об отсутствии освещения во дворах, микрорайонах и жилых комплексах.Ранее казахстанский телеканал "Хабар 24" сообщил, что в магазинах столицы Казахстана городе Нур-Султане наблюдаются большие очереди, люди покупают товары впрок, но проблем с продуктами нет. На востоке страны жители также скупают продукты, сообщал Sputnik Казахстан со ссылкой на местных жителей.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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