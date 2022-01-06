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Религия
https://ria.ru/20220106/pravoslavnye-1763868198.html
"Дело принципа". Придут ли православные и католики к единому календарю
"Дело принципа". Придут ли православные и католики к единому календарю - РИА Новости, 06.01.2022
"Дело принципа". Придут ли православные и католики к единому календарю
К "тройному набору" зимних праздников — старому Новому году, католическому и православному Рождеству — в России давно привыкли. Все из-за разных календарей: по... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T08:00
2022-01-06T09:43
религия
ватикан
стамбул
русская православная церковь
петр i
иван iii
аналитика - религия и мировоззрение
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Никита Бизин. К "тройному набору" зимних праздников — старому Новому году, католическому и православному Рождеству — в России давно привыкли. Все из-за разных календарей: по одному живет Русская православная церковь, по второму — остальные конфессии и светское общество. Нередко возникают разговоры об унификации. Нужны ли реформы — в материале РИА Новости.В двойном объемеДолгое время летоисчисление в России вели совсем не так, как сегодня. У древних славян год начинался 1 марта. Считалось, что в этот день зима уходит и наступает пора посевных работ.С принятием христианства новолетие перешло на 1 сентября — так было в Византии, от которой крестилась Русь. А отсчет времени вели от сотворения мира. Однако возникала путаница. Ведь наряду с византийским церковным календарем в народе долго придерживались старого — мартовского — стиля. Но в 1492-м московский князь Иван III повелел праздновать Новый год по-византийски. Отчасти мотив был экономическим: на начало осени выпадал единый день сбора податей с населения.Двумя столетиями позже царь-реформатор Петр I поставил российское летоисчисление на европейские рельсы: ввел юлианский календарь и тем самым утвердил дату начала года. После 31 декабря 7208-го от сотворения мира в стране наступило 1 января 1700-го от Рождества Христова.По такой системе страна жила до начала XX века. После Октябрьской революции советская власть установила в России григорианское летоисчисление. Им с XVI века пользовалась католическая церковь, а к XX веку — и вся Европа.Почти на две недели вперед сдвинулись даты в новом календаре. Последним днем старого, согласно декрету Совнаркома, стало 31 декабря 1918-го.Чисел с 1 по 13 февраля в том году официально не было. Казалось бы, большевики раз и навсегда навели порядок в летоисчислении.Однако именно тогда и началось расхождение в датах и стилях: появились старый Новый год и два Рождества — католическое и православное. И сегодня многие не могут до конца разобраться в праздничной неразберихе. Путаница возникла потому, что инициативу большевиков не поддержала РПЦ, сохранившая юлианский стиль."По сути, Церковь тогда ничего для себя не поменяла — как жила непрерывным календарем в течение тысячелетий, так и продолжила жить. Просто советская власть в 1918-м сказала: "Теперь у вас будет не 25 декабря, а 7 января", — говорит протоиерей Максим Первозванский, известный церковный публицист.По его словам, раздвоение дат легко объяснить. Например, Русская православная церковь до сих пор отмечает Рождество Христово 25 декабря по юлианскому стилю. Но для прихожан, живущих по григорианскому календарю, оно приходится на 7 января. То есть номинально католики и православные празднуют важное событие одновременно. По факту — с разницей в две недели.Попытки реформКатолики, кстати, призывали объединить календари задолго до декрета большевиков — еще в XIX веке."В 1870-1880 годы пытались привести всех христиан к одному календарному стилю и тем самым решить вопрос о церковном единстве. Инициаторами выступили зарубежные и российские католики", — рассказывает ватиканист Алексей Юдин.В решении вопроса были заинтересованы бизнес-элиты. "Крупные коммерсанты и промышленники могли бы найти в унификации собственную выгоду. Тогда они бы убедили свои правительства в необходимости такого проекта", — уточняет ученый.Однако Ватикан идею не поддержал.Православные тоже собирались ввести единый стиль. В 1923-м в Стамбуле состоялся собор восточных церквей, созванный Вселенским патриархом Мелетием IV. Там обсуждали и календарь. Жить по григорианскому, "исходящему от католического папы", не захотели. Поэтому приняли собственный — новоюлианский."В этом стиле непереходящие праздники, которые выпадают каждый год на один и тот же день, празднуют по григорианскому календарю. А Пасху и связанные с ней торжества — по юлианскому", — говорит Первозванский.В течение XX века большинство православных церквей перешли на новоюлианский календарь. Недолго жила по нему и РПЦ. Патриарх Тихон 15 октября 1923-го формально ввел новое летоисчисление, но уже через три недели, 8 ноября, отменил решение."Его приняли под влиянием мирового православия. Но духовенство и общественность отреагировали негативно", — указывает отец Максим.Значение традицийВремя от времени верующие спорят о едином календарном стиле. Однако, считает духовенство, дискуссия вовсе не богословская, как было раньше."Причины нужно искать в практической плоскости: когда светский мир начинает новогодние гуляния, в Церкви идет строгий Рождественский пост. Поэтому говорят, что это неудобно: мол, Рождество не нужно отмечать после Нового года", — объясняет Первозванский.В целом, продолжает священник, подавляющее большинство духовенства и мирян придерживаются старого стиля.В католической церкви тоже сохраняют статус-кво — призывы объединить системы летоисчисления оттуда звучат все реже. "Вероятно, поняли, что для восточного христианства все, что связано с традицией, имеет принципиальное значение", — отмечает Юдин.Эксперты сходятся в одном: существование в мире с разными системами летоисчисления — не проблема. А обсуждение вопроса календарной унификации для верующих только полезно: оно помогает лучше понять их отношение к Богу и к церковным праздникам.
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ватикан, стамбул, русская православная церковь, петр i, иван iii, аналитика - религия и мировоззрение, россия
08:00 06.01.2022 (обновлено: 09:43 06.01.2022)
 

"Дело принципа". Придут ли православные и католики к единому календарю

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРождественский вертеп у Казанского собора в Санкт-Петербурге
Рождественский вертеп у Казанского собора в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Никита Бизин. К "тройному набору" зимних праздников — старому Новому году, католическому и православному Рождеству — в России давно привыкли. Все из-за разных календарей: по одному живет Русская православная церковь, по второму — остальные конфессии и светское общество. Нередко возникают разговоры об унификации. Нужны ли реформы — в материале РИА Новости.

В двойном объеме

Долгое время летоисчисление в России вели совсем не так, как сегодня. У древних славян год начинался 1 марта. Считалось, что в этот день зима уходит и наступает пора посевных работ.
С принятием христианства новолетие перешло на 1 сентября — так было в Византии, от которой крестилась Русь. А отсчет времени вели от сотворения мира. Однако возникала путаница. Ведь наряду с византийским церковным календарем в народе долго придерживались старого — мартовского — стиля. Но в 1492-м московский князь Иван III повелел праздновать Новый год по-византийски. Отчасти мотив был экономическим: на начало осени выпадал единый день сбора податей с населения.
Двумя столетиями позже царь-реформатор Петр I поставил российское летоисчисление на европейские рельсы: ввел юлианский календарь и тем самым утвердил дату начала года. После 31 декабря 7208-го от сотворения мира в стране наступило 1 января 1700-го от Рождества Христова.
По такой системе страна жила до начала XX века. После Октябрьской революции советская власть установила в России григорианское летоисчисление. Им с XVI века пользовалась католическая церковь, а к XX веку — и вся Европа.
Почти на две недели вперед сдвинулись даты в новом календаре. Последним днем старого, согласно декрету Совнаркома, стало 31 декабря 1918-го.
© Фото : Public domainДекрет Совнаркома 1918 года о переходе на григорианский календарь
Декрет Совнаркома 1918 года о переходе на григорианский календарь - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Public domain
Декрет Совнаркома 1918 года о переходе на григорианский календарь
Чисел с 1 по 13 февраля в том году официально не было. Казалось бы, большевики раз и навсегда навели порядок в летоисчислении.
Однако именно тогда и началось расхождение в датах и стилях: появились старый Новый год и два Рождества — католическое и православное. И сегодня многие не могут до конца разобраться в праздничной неразберихе. Путаница возникла потому, что инициативу большевиков не поддержала РПЦ, сохранившая юлианский стиль.
"По сути, Церковь тогда ничего для себя не поменяла — как жила непрерывным календарем в течение тысячелетий, так и продолжила жить. Просто советская власть в 1918-м сказала: "Теперь у вас будет не 25 декабря, а 7 января", — говорит протоиерей Максим Первозванский, известный церковный публицист.
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкРождественская месса в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Рождественская месса в соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Антон Белицкий
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Рождественская месса в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
По его словам, раздвоение дат легко объяснить. Например, Русская православная церковь до сих пор отмечает Рождество Христово 25 декабря по юлианскому стилю. Но для прихожан, живущих по григорианскому календарю, оно приходится на 7 января. То есть номинально католики и православные празднуют важное событие одновременно. По факту — с разницей в две недели.

Попытки реформ

Католики, кстати, призывали объединить календари задолго до декрета большевиков — еще в XIX веке.
"В 1870-1880 годы пытались привести всех христиан к одному календарному стилю и тем самым решить вопрос о церковном единстве. Инициаторами выступили зарубежные и российские католики", — рассказывает ватиканист Алексей Юдин.
В решении вопроса были заинтересованы бизнес-элиты. "Крупные коммерсанты и промышленники могли бы найти в унификации собственную выгоду. Тогда они бы убедили свои правительства в необходимости такого проекта", — уточняет ученый.
© Фото : Public domainКонстантинопольский патриарх Мелетий IV
Константинопольский патриарх Мелетий IV - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Public domain
Константинопольский патриарх Мелетий IV
Однако Ватикан идею не поддержал.
Православные тоже собирались ввести единый стиль. В 1923-м в Стамбуле состоялся собор восточных церквей, созванный Вселенским патриархом Мелетием IV. Там обсуждали и календарь. Жить по григорианскому, "исходящему от католического папы", не захотели. Поэтому приняли собственный — новоюлианский.
"В этом стиле непереходящие праздники, которые выпадают каждый год на один и тот же день, празднуют по григорианскому календарю. А Пасху и связанные с ней торжества — по юлианскому", — говорит Первозванский.
В течение XX века большинство православных церквей перешли на новоюлианский календарь. Недолго жила по нему и РПЦ. Патриарх Тихон 15 октября 1923-го формально ввел новое летоисчисление, но уже через три недели, 8 ноября, отменил решение.
© Фото : Public domainМосковский и всея Руси патриарх Тихон
Патриарх московский Тихон - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Public domain
Московский и всея Руси патриарх Тихон
"Его приняли под влиянием мирового православия. Но духовенство и общественность отреагировали негативно", — указывает отец Максим.

Значение традиций

Время от времени верующие спорят о едином календарном стиле. Однако, считает духовенство, дискуссия вовсе не богословская, как было раньше.
"Причины нужно искать в практической плоскости: когда светский мир начинает новогодние гуляния, в Церкви идет строгий Рождественский пост. Поэтому говорят, что это неудобно: мол, Рождество не нужно отмечать после Нового года", — объясняет Первозванский.
В целом, продолжает священник, подавляющее большинство духовенства и мирян придерживаются старого стиля.
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПразднование Рождества Христова в Санкт-Петербурге
Празднование Рождества Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Празднование Рождества Христова в Санкт-Петербурге
В католической церкви тоже сохраняют статус-кво — призывы объединить системы летоисчисления оттуда звучат все реже. "Вероятно, поняли, что для восточного христианства все, что связано с традицией, имеет принципиальное значение", — отмечает Юдин.
Эксперты сходятся в одном: существование в мире с разными системами летоисчисления — не проблема. А обсуждение вопроса календарной унификации для верующих только полезно: оно помогает лучше понять их отношение к Богу и к церковным праздникам.
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