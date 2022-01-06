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При пожаре в московском жилом доме пострадали три человека
При пожаре в московском жилом доме пострадали три человека - РИА Новости, 06.01.2022
При пожаре в московском жилом доме пострадали три человека
При пожаре в жилом доме на западе Москве, где горели балконы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T19:56
2022-01-06T19:56
2022-01-06T19:56
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мчс москвы
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. При пожаре в жилом доме на западе Москве, где горели балконы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что горели балконы шестого и седьмого этажей в доме по адресу улица Коштоянца, 6, было известно об одном пострадавшем."Всего пострадали три человека, всех передали медикам", - сказал собеседник агентства.Как сообщается на сайте МЧС Москвы, было спасено 24 человека, среди которых двое детей."Принятыми мерами в 18.46 открытое горение было ликвидировано, в 19.05 пожар был локализован на общей площади около 75 квадратных метров и в 19.21 пожар был полностью ликвидирован", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220104/pozhar-1766560115.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мчс москвы
При пожаре в московском жилом доме пострадали три человека
При пожаре в жилом доме на западе Москве, где горели балконы, пострадали три человека