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При пожаре в московском жилом доме пострадали три человека
При пожаре в московском жилом доме пострадали три человека - РИА Новости, 06.01.2022
При пожаре в московском жилом доме пострадали три человека
При пожаре в жилом доме на западе Москве, где горели балконы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T19:56
2022-01-06T19:56
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мчс москвы
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. При пожаре в жилом доме на западе Москве, где горели балконы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что горели балконы шестого и седьмого этажей в доме по адресу улица Коштоянца, 6, было известно об одном пострадавшем."Всего пострадали три человека, всех передали медикам", - сказал собеседник агентства.Как сообщается на сайте МЧС Москвы, было спасено 24 человека, среди которых двое детей."Принятыми мерами в 18.46 открытое горение было ликвидировано, в 19.05 пожар был локализован на общей площади около 75 квадратных метров и в 19.21 пожар был полностью ликвидирован", - добавляется в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мчс москвы
19:56 06.01.2022
 
При пожаре в московском жилом доме пострадали три человека

При пожаре в жилом доме на западе Москве, где горели балконы, пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. При пожаре в жилом доме на западе Москве, где горели балконы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что горели балконы шестого и седьмого этажей в доме по адресу улица Коштоянца, 6, было известно об одном пострадавшем.
"Всего пострадали три человека, всех передали медикам", - сказал собеседник агентства.
Как сообщается на сайте МЧС Москвы, было спасено 24 человека, среди которых двое детей.
"Принятыми мерами в 18.46 открытое горение было ликвидировано, в 19.05 пожар был локализован на общей площади около 75 квадратных метров и в 19.21 пожар был полностью ликвидирован", - добавляется в сообщении.
Пожар в деревянном жилом доме в городском округе Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 16:11
Три человека погибли при пожаре в Московской области
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МЧС Москвы
 
 
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