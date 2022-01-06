Немцы наконец поняли. Борьба с "Северным потоком — 2" ведет страну в бездну

04:02 06.01.2022 (обновлено: 05:08 06.01.2022)
Премьер Баварии заявил об "угрожающей" ФРГ ошибке с "Северным потоком — 2"
Премьер Баварии Зедер: политика главы МИД Бербок по "Северному потоку — 2" угрожает ФРГ
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал "наивную" позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по "Северному потоку — 2", передает телеканал N-tv.
По его мнению, внешняя политика нового федерального правительства ставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ.
"Зеленая" угроза неиспользования "Северного потока — 2" наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива", — отметил Зедер.
В частности, политик назвал ошибкой скептическое отношение главы немецкого МИД к российскому проекту.
"Мы опасаемся наивной и неуверенной "зеленой" внешней политики. Особенно это касается отношений с Россией", — заключил премьер Баварии.
На прошлой неделе Анналена Бербок заявила, что газопровод играет "большую геостратегическую роль". По ее мнению, это больше, чем "частный экономический проект". При этом канцлер Олаф Шольц охарактеризовал процесс сертификации "Северного потока — 2" как проходящий "совершенно без политики".
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.
Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.
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