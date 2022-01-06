https://ria.ru/20220106/potok-1766692322.html

Немцы наконец поняли. Борьба с "Северным потоком — 2" ведет страну в бездну

Премьер Баварии заявил об "угрожающей" ФРГ ошибке с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 06.01.2022

Немцы наконец поняли. Борьба с "Северным потоком — 2" ведет страну в бездну

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал "наивную" позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по "Северному потоку — 2", передает... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T04:02

2022-01-06T04:02

2022-01-06T05:08

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал "наивную" позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по "Северному потоку — 2", передает телеканал N-tv.По его мнению, внешняя политика нового федерального правительства ставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ.В частности, политик назвал ошибкой скептическое отношение главы немецкого МИД к российскому проекту.На прошлой неделе Анналена Бербок заявила, что газопровод играет "большую геостратегическую роль". По ее мнению, это больше, чем "частный экономический проект". При этом канцлер Олаф Шольц охарактеризовал процесс сертификации "Северного потока — 2" как проходящий "совершенно без политики"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220105/potok-1766606908.html

https://ria.ru/20211230/potok-1766190804.html

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