20:27 06.01.2022 (обновлено: 21:37 06.01.2022)
Суд арестовал активы и счета телеканалов Порошенко
"Европейская солидарность": cуд арестовал активы и счета двух телеканалов Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Кроме имущества экс-президента Украины Петра Порошенко, Печерский районный суд Киева арестовал активы и счета телеканалов "Прямой" и "5 канал", сообщила партия бывшего главы государства "Европейская солидарность".
"Это четко показывает, что в первую очередь режим (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве <…>. Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко", - говорится в заявлении на сайте партии.
После принятия закона "об олигархах" Порошенко продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой". В четверг на все имущество политика наложили арест по делу о госизмене. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что защита подаст апелляцию.
В "Европейской солидарности" отметили, что решение об аресте имущества экс-президента не создаст препятствия для деятельности оппозиции. В партии его назвали незаконным и "написанным под диктовку Зеленского".
"Власти пытаются построить в Украине авторитаризм <...>. Украинцы дадут достойный отпор внешней агрессии. Они — придет время — отправят на свалку истории зеленую коррумпированную дилетантуру со всеми ее желаниями установить здесь диктатуру. Порошенко — сильный и мужественный лидер. Зная, что Зеленский требует его ареста и заключения, он вернется на Украину", — говорится в заявлении.
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Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент находится за границей; по его словам, он вернется в Киев 17 января.
Ранее пресс-служба офиса украинского генпрокурора сообщила, что надзорное ведомство попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным некоторых украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Как ранее отмечал политик, против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыли. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки Украины; ему инкриминируется превышение власти. Бывший глава государства фигурирует в делах о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у Порошенко статус свидетеля.