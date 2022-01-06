https://ria.ru/20220106/poroshenko-1766793348.html

Суд арестовал активы и счета телеканалов Порошенко

Суд арестовал активы и счета телеканалов Порошенко - РИА Новости, 06.01.2022

Суд арестовал активы и счета телеканалов Порошенко

Кроме имущества экс-президента Украины Петра Порошенко, Печерский районный суд Киева арестовал активы и счета телеканалов "Прямой" и "5 канал", сообщила партия... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:27

2022-01-06T20:27

2022-01-06T21:37

в мире

украина

киев

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Кроме имущества экс-президента Украины Петра Порошенко, Печерский районный суд Киева арестовал активы и счета телеканалов "Прямой" и "5 канал", сообщила партия бывшего главы государства "Европейская солидарность".После принятия закона "об олигархах" Порошенко продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой". В четверг на все имущество политика наложили арест по делу о госизмене. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что защита подаст апелляцию.В "Европейской солидарности" отметили, что решение об аресте имущества экс-президента не создаст препятствия для деятельности оппозиции. В партии его назвали незаконным и "написанным под диктовку Зеленского"."Власти пытаются построить в Украине авторитаризм <...>. Украинцы дадут достойный отпор внешней агрессии. Они — придет время — отправят на свалку истории зеленую коррумпированную дилетантуру со всеми ее желаниями установить здесь диктатуру. Порошенко — сильный и мужественный лидер. Зная, что Зеленский требует его ареста и заключения, он вернется на Украину", — говорится в заявлении.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент находится за границей; по его словам, он вернется в Киев 17 января.Ранее пресс-служба офиса украинского генпрокурора сообщила, что надзорное ведомство попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным некоторых украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Как ранее отмечал политик, против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыли. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки Украины; ему инкриминируется превышение власти. Бывший глава государства фигурирует в делах о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у Порошенко статус свидетеля.

https://ria.ru/20220104/zelenskiy-1766518881.html

https://ria.ru/20220104/komanda-1766521967.html

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в мире, украина, киев, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)