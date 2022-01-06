https://ria.ru/20220106/poroshenko-1766751574.html
Суд наложил арест на все имущество Порошенко
Суд наложил арест на все имущество Порошенко - РИА Новости, 06.01.2022
Суд наложил арест на все имущество Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, сообщил его адвокат Игорь Головань. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:25
2022-01-06T15:25
2022-01-06T18:06
в мире
киев
петр порошенко
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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, сообщил его адвокат Игорь Головань."Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича", — сказал он после заседания суда.Офис генерального прокурора Украины подтвердил эту информацию: арест наложили, в частности, на объекты недвижимости, корпоративные права и т. д."Подача и рассмотрение ходатайства прошли с соблюдением всех процессуальных норм", — говорится в сообщении пресс-службы офиса генпрокурора.По словам Голованя, защита подаст апелляцию.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент находится за границей; по его словам, он вернется в Киев 17 января.Ранее пресс-служба офиса украинского генпрокурора сообщила, что надзорное ведомство попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным некоторых украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Как ранее отмечал политик, против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыли. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки Украины; ему инкриминируется превышение власти. Бывший глава государства фигурирует в делах о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у Порошенко статус свидетеля.
https://ria.ru/20211229/obysk-1766023009.html
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РИА Новости
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в мире, киев, петр порошенко
15:25 06.01.2022 (обновлено: 18:06 06.01.2022)
Суд наложил арест на все имущество Порошенко
Адвокат сообщил, что суд наложил арест на все имущество экс-президента Украины Порошенко
КИЕВ, 6 янв — РИА Новости.
Печерский районный суд Киева
наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко
по делу о госизмене, сообщил его адвокат Игорь Головань.
"Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича", — сказал он после заседания суда.
Офис генерального прокурора Украины подтвердил эту информацию: арест наложили, в частности, на объекты недвижимости, корпоративные права и т. д.
"Подача и рассмотрение ходатайства прошли с соблюдением всех процессуальных норм", — говорится в сообщении пресс-службы офиса генпрокурора.
По словам Голованя, защита подаст апелляцию.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент находится за границей; по его словам, он вернется в Киев 17 января.
Ранее пресс-служба офиса украинского генпрокурора сообщила, что надзорное ведомство попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность
" считает это политическими репрессиями. По данным некоторых украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Как ранее отмечал политик, против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыли. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки Украины
; ему инкриминируется превышение власти. Бывший глава государства фигурирует в делах о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе
, передаче земельного участка. По этим делам у Порошенко статус свидетеля.