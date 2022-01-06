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Синоптик рассказал о погоде в Москве в Рождественскую ночь
Синоптик рассказал о погоде в Москве в Рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в Рождественскую ночь
Погода в Москве в рождественскую ночь будет благоприятной с небольшим снегом и температурой до минус 5, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:44
2022-01-06T15:46
общество
москва
центр "фобос"
рождество христово
новый год
евгений тишковец
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Погода в Москве в рождественскую ночь будет благоприятной с небольшим снегом и температурой до минус 5, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."В Москве и по области синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, что поставит крест на первой в этом году оттепели. В предстоящую рождественскую ночь погода в столице ожидается очень благоприятной: будет облачно, пройдет небольшой снег",- сообщил Тишковец.Он добавил, что ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, а температура воздуха понизится с нуля до минус 3-5 градусов, подтаявший снег замерзнет и превратится в гололедицу.При этом, он добавил, что такие слабые рождественские морозы наблюдаются довольно часто – в 20% случаев. По его словам, начиная с 40-х годов прошлого века в Москве в рождественскую ночь 30-градусные морозы фиксировались лишь однажды – в 1987 году, когда воздух остыл до минус 31,5 градуса.
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общество, москва, центр "фобос", рождество христово, новый год, евгений тишковец
15:44 06.01.2022 (обновлено: 15:46 06.01.2022)
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в Рождественскую ночь

Синоптик "Фобос" Тишковец: погода в Москве в Рождественскую ночь будет благоприятной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Храм Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Погода в Москве в рождественскую ночь будет благоприятной с небольшим снегом и температурой до минус 5, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"В Москве и по области синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, что поставит крест на первой в этом году оттепели. В предстоящую рождественскую ночь погода в столице ожидается очень благоприятной: будет облачно, пройдет небольшой снег",- сообщил Тишковец.
Он добавил, что ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, а температура воздуха понизится с нуля до минус 3-5 градусов, подтаявший снег замерзнет и превратится в гололедицу.
При этом, он добавил, что такие слабые рождественские морозы наблюдаются довольно часто – в 20% случаев. По его словам, начиная с 40-х годов прошлого века в Москве в рождественскую ночь 30-градусные морозы фиксировались лишь однажды – в 1987 году, когда воздух остыл до минус 31,5 градуса.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Рождество ХристовоНовый годЕвгений Тишковец
 
 
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