https://ria.ru/20220106/pogoda-1766754985.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в Рождественскую ночь

Синоптик рассказал о погоде в Москве в Рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в Рождественскую ночь

Погода в Москве в рождественскую ночь будет благоприятной с небольшим снегом и температурой до минус 5, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T15:44

2022-01-06T15:44

2022-01-06T15:46

общество

москва

центр "фобос"

рождество христово

новый год

евгений тишковец

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Погода в Москве в рождественскую ночь будет благоприятной с небольшим снегом и температурой до минус 5, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."В Москве и по области синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, что поставит крест на первой в этом году оттепели. В предстоящую рождественскую ночь погода в столице ожидается очень благоприятной: будет облачно, пройдет небольшой снег",- сообщил Тишковец.Он добавил, что ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, а температура воздуха понизится с нуля до минус 3-5 градусов, подтаявший снег замерзнет и превратится в гололедицу.При этом, он добавил, что такие слабые рождественские морозы наблюдаются довольно часто – в 20% случаев. По его словам, начиная с 40-х годов прошлого века в Москве в рождественскую ночь 30-градусные морозы фиксировались лишь однажды – в 1987 году, когда воздух остыл до минус 31,5 градуса.

https://ria.ru/20220106/rozhdestvo-1766685618.html

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общество, москва, центр "фобос", рождество христово, новый год, евгений тишковец