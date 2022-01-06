https://ria.ru/20220106/pogoda-1766703299.html

Москвичам пообещали оттепель

Москвичам пообещали оттепель - РИА Новости, 06.01.2022

Москвичам пообещали оттепель

В Москве в четверг будет облачно, возможен кратковременный снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T09:34

2022-01-06T09:34

2022-01-06T11:40

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Москве в четверг будет облачно, возможен кратковременный снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная погода, кратковременный снег. Температура воздуха в Москве около нуля, по области минус два — плюс три градуса", — рассказал собеседник агентства.По его словам, такая температура на шесть градусов выше нормы."Так что сегодня у нас оттепельная погода и в этом году это первая оттепель", — сказал метеоролог.Тишковец добавил, что ветер будет юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду.Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20211228/priroda-1765832122.html

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москва, евгений тишковец, погода