https://ria.ru/20220106/pogoda-1766703299.html
Москвичам пообещали оттепель
Москвичам пообещали оттепель - РИА Новости, 06.01.2022
Москвичам пообещали оттепель
В Москве в четверг будет облачно, возможен кратковременный снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T09:34
2022-01-06T09:34
2022-01-06T11:40
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Москве в четверг будет облачно, возможен кратковременный снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная погода, кратковременный снег. Температура воздуха в Москве около нуля, по области минус два — плюс три градуса", — рассказал собеседник агентства.По его словам, такая температура на шесть градусов выше нормы."Так что сегодня у нас оттепельная погода и в этом году это первая оттепель", — сказал метеоролог.Тишковец добавил, что ветер будет юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду.Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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москва, евгений тишковец, погода
09:34 06.01.2022 (обновлено: 11:40 06.01.2022)
Москвичам пообещали оттепель
Синоптик Тишковец: в Москве ожидаются облачность, снег и потепление до нуля градусов
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
В Москве в четверг будет облачно, возможен кратковременный снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
"Ожидается облачная погода, кратковременный снег. Температура воздуха в Москве около нуля, по области минус два — плюс три градуса", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, такая температура на шесть градусов выше нормы.
"Так что сегодня у нас оттепельная погода и в этом году это первая оттепель", — сказал метеоролог.
Тишковец добавил, что ветер будет юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду.
Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.