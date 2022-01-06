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Представители США и Японии обсудили последний ракетный запуск Пхеньяна
Представители США и Японии обсудили последний ракетный запуск Пхеньяна - РИА Новости, 06.01.2022
Представители США и Японии обсудили последний ракетный запуск Пхеньяна
Директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провел телефонный разговор со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, в... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T09:07
2022-01-06T09:16
япония
кндр (северная корея)
пхеньян
мид японии‎
сон ким
нобуо киси
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провел телефонный разговор со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, в ходе которого стороны обменялись мнениями относительно последних ракетных пусков Пхеньяна и подтвердили намерение продолжать сотрудничество для разрешения различных вопросов в регионе."Стороны обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе проведенный накануне ракетный пуск, а также заявили о намерении продолжать сотрудничество между Японией и США, а также между Японией, США и Южной Кореей для разрешения таких вопросов в регионе, как проблема похищенных (японских – ред.) граждан, а также ядерная и ракетная программа (КНДР – ред.)", - отмечается в пресс-релизе японского МИД.Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель". Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.В свою очередь, министр обороны Японии Нобуо Киси выразил мнение о том, что выпущенная накануне КНДР ракета "является новой и не испытывалась ранее". В связи с ракетным испытанием правительство Японии направило КНДР протест по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.
https://ria.ru/20220105/koreya-1766614263.html
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япония, кндр (северная корея), пхеньян, мид японии‎, сон ким, нобуо киси
09:07 06.01.2022 (обновлено: 09:16 06.01.2022)
 
Представители США и Японии обсудили последний ракетный запуск Пхеньяна

Представители США и Японии по КНДР обсудили последнее ракетное испытание Пхеньяна

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провел телефонный разговор со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, в ходе которого стороны обменялись мнениями относительно последних ракетных пусков Пхеньяна и подтвердили намерение продолжать сотрудничество для разрешения различных вопросов в регионе.
"Стороны обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе проведенный накануне ракетный пуск, а также заявили о намерении продолжать сотрудничество между Японией и США, а также между Японией, США и Южной Кореей для разрешения таких вопросов в регионе, как проблема похищенных (японских – ред.) граждан, а также ядерная и ракетная программа (КНДР – ред.)", - отмечается в пресс-релизе японского МИД.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель". Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.
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