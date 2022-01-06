09:07 06.01.2022 (обновлено: 09:16 06.01.2022)
Представители США и Японии обсудили последний ракетный запуск Пхеньяна
Представители США и Японии по КНДР обсудили последнее ракетное испытание Пхеньяна
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провел телефонный разговор со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, в ходе которого стороны обменялись мнениями относительно последних ракетных пусков Пхеньяна и подтвердили намерение продолжать сотрудничество для разрешения различных вопросов в регионе.
"Стороны обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе проведенный накануне ракетный пуск, а также заявили о намерении продолжать сотрудничество между Японией и США, а также между Японией, США и Южной Кореей для разрешения таких вопросов в регионе, как проблема похищенных (японских – ред.) граждан, а также ядерная и ракетная программа (КНДР – ред.)", - отмечается в пресс-релизе японского МИД.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель". Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.
В свою очередь, министр обороны Японии Нобуо Киси выразил мнение о том, что выпущенная накануне КНДР ракета "является новой и не испытывалась ранее". В связи с ракетным испытанием правительство Японии направило КНДР протест по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.