https://ria.ru/20220106/peregovory-1766781996.html
Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции
Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции - РИА Новости, 06.01.2022
Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак провел переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T18:46
2022-01-06T18:46
2022-01-06T19:26
германия
франция
дмитрий козак
россия
в мире
сша
джо байден
йенс плетнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_0:21:3026:1723_1920x0_80_0_0_a6dee992aeababac4851d563a5afbb77.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак провел переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. На встрече, организованной по инициативе российской стороны, обсуждали урегулирование ситуации на востоке Украины.Переговоры прошли в Подмосковье и продлились почти 4,5 часа."Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", — сказал Козак журналистам.По его словам, и новое правительство Германии, и руководство Франции подтвердили приверженность минским договоренностям как безальтернативной основы для разрешения ситуации. В частности, после смены правительства в Германии Козак и Плётнер "сверили часы" по вопросу реализации соглашений.Кроме того, стороны обсудили возможность организации встречи на министерском уровне в "нормандском формате".За последний месяц президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден дважды обсуждали по телефону Украину. Вечером 30 декабря американский лидер четко заявил, что США не намерены размещать в республике ударные наступательные вооружения, но предупредил о санкциях. В свою очередь, Путин предупредил, что в этом случае может последовать полный разрыв отношений. Стороны договорились продолжить диалог после Нового года.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html
https://ria.ru/20220106/ryabkov-1766689871.html
германия
франция
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3bf50700cc843bb2a39a9881eab8cf9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, франция, дмитрий козак, россия, в мире, сша, джо байден, йенс плетнер
18:46 06.01.2022 (обновлено: 19:26 06.01.2022)
Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции
Замглавы АП Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ Плётнером и Франции Бонном
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак
провел переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером
и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. На встрече, организованной по инициативе российской стороны, обсуждали урегулирование ситуации на востоке Украины.
Переговоры прошли в Подмосковье и продлились почти 4,5 часа.
"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", — сказал Козак журналистам.
По его словам, и новое правительство Германии, и руководство Франции подтвердили приверженность минским договоренностям как безальтернативной основы для разрешения ситуации. В частности, после смены правительства в Германии Козак и Плётнер "сверили часы" по вопросу реализации соглашений.
Кроме того, стороны обсудили возможность организации встречи на министерском уровне в "нормандском формате".
За последний месяц президенты России
и США Владимир Путин
и Джо Байден
дважды обсуждали по телефону Украину
. Вечером 30 декабря американский лидер четко заявил, что США не намерены размещать в республике ударные наступательные вооружения, но предупредил о санкциях. В свою очередь, Путин предупредил, что в этом случае может последовать полный разрыв отношений. Стороны договорились продолжить диалог после Нового года.
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.