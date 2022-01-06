Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220106/peregovory-1766781996.html
Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции
Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции - РИА Новости, 06.01.2022
Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак провел переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T18:46
2022-01-06T19:26
германия
франция
дмитрий козак
россия
в мире
сша
джо байден
йенс плетнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_0:21:3026:1723_1920x0_80_0_0_a6dee992aeababac4851d563a5afbb77.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак провел переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. На встрече, организованной по инициативе российской стороны, обсуждали урегулирование ситуации на востоке Украины.Переговоры прошли в Подмосковье и продлились почти 4,5 часа."Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", — сказал Козак журналистам.По его словам, и новое правительство Германии, и руководство Франции подтвердили приверженность минским договоренностям как безальтернативной основы для разрешения ситуации. В частности, после смены правительства в Германии Козак и Плётнер "сверили часы" по вопросу реализации соглашений.Кроме того, стороны обсудили возможность организации встречи на министерском уровне в "нормандском формате".За последний месяц президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден дважды обсуждали по телефону Украину. Вечером 30 декабря американский лидер четко заявил, что США не намерены размещать в республике ударные наступательные вооружения, но предупредил о санкциях. В свою очередь, Путин предупредил, что в этом случае может последовать полный разрыв отношений. Стороны договорились продолжить диалог после Нового года.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html
https://ria.ru/20220106/ryabkov-1766689871.html
германия
франция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3bf50700cc843bb2a39a9881eab8cf9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, франция, дмитрий козак, россия, в мире, сша, джо байден, йенс плетнер
18:46 06.01.2022 (обновлено: 19:26 06.01.2022)
 
Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции

Замглавы АП Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ Плётнером и Франции Бонном

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак провел переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. На встрече, организованной по инициативе российской стороны, обсуждали урегулирование ситуации на востоке Украины.
Переговоры прошли в Подмосковье и продлились почти 4,5 часа.
"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", — сказал Козак журналистам.
По его словам, и новое правительство Германии, и руководство Франции подтвердили приверженность минским договоренностям как безальтернативной основы для разрешения ситуации. В частности, после смены правительства в Германии Козак и Плётнер "сверили часы" по вопросу реализации соглашений.
Кроме того, стороны обсудили возможность организации встречи на министерском уровне в "нормандском формате".
Лавров: Мы предостерегаем горячие головы на Украине от военной конфронтации - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 12:54
Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил Лавров
За последний месяц президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден дважды обсуждали по телефону Украину. Вечером 30 декабря американский лидер четко заявил, что США не намерены размещать в республике ударные наступательные вооружения, но предупредил о санкциях. В свою очередь, Путин предупредил, что в этом случае может последовать полный разрыв отношений. Стороны договорились продолжить диалог после Нового года.
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Замглавы МИД Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 01:56
Рябков предупредил о "достаточно жестком" подходе в переговорах по НАТО
 
ГерманияФранцияДмитрий КозакРоссияВ миреСШАДжо БайденЙенс Плетнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Во Франции потерпел крушение частный вертолет
01:39Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Сообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано
Лента новостейМолния
Во Франции потерпел крушение частный вертолетИсточник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДРЗахарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуВ Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолетВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИСообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано