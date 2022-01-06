https://ria.ru/20220106/peregovory-1766781996.html

Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции

Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции - РИА Новости, 06.01.2022

Козак провел переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак провел переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:46

2022-01-06T18:46

2022-01-06T19:26

германия

франция

дмитрий козак

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джо байден

йенс плетнер

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак провел переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. На встрече, организованной по инициативе российской стороны, обсуждали урегулирование ситуации на востоке Украины.Переговоры прошли в Подмосковье и продлились почти 4,5 часа."Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", — сказал Козак журналистам.По его словам, и новое правительство Германии, и руководство Франции подтвердили приверженность минским договоренностям как безальтернативной основы для разрешения ситуации. В частности, после смены правительства в Германии Козак и Плётнер "сверили часы" по вопросу реализации соглашений.Кроме того, стороны обсудили возможность организации встречи на министерском уровне в "нормандском формате".За последний месяц президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден дважды обсуждали по телефону Украину. Вечером 30 декабря американский лидер четко заявил, что США не намерены размещать в республике ударные наступательные вооружения, но предупредил о санкциях. В свою очередь, Путин предупредил, что в этом случае может последовать полный разрыв отношений. Стороны договорились продолжить диалог после Нового года.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html

https://ria.ru/20220106/ryabkov-1766689871.html

германия

франция

россия

сша

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германия, франция, дмитрий козак, россия, в мире, сша, джо байден, йенс плетнер