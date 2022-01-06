https://ria.ru/20220106/pelmeni-1766753648.html

Русские пельмени повергли в шок китайца

Китайца повергли в шок русские пельмени - РИА Новости, 06.01.2022

Русские пельмени повергли в шок китайца

Пользователь Sohu посетил Санкт-Петербург и рассказал о визите в ресторан, где он попробовал русские пельмени. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T15:37

2022-01-06T15:37

2022-01-06T16:25

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователь Sohu посетил Санкт-Петербург и рассказал о визите в ресторан, где он попробовал русские пельмени.Иностранец вместе с друзьями прилетел в Россию в конце декабря прошлого года и поселился в небольшом отеле в самом центре Петербурга. По словам китайца, группе ежедневно подавали блюда с большим количеством масла и сливок, что туристам не нравилось. В один из дней путешественники нашли рядом с гостиницей пельменную."Вот тут уж наши глаза заблестели от предвкушения, и мы сразу же отправились туда на праздник побаловать себя цзяоцзы (китайские пельмени. — Прим. ред.)", — рассказал автор.Однако китайцев ждал сюрприз — пельменная оказалась русским рестораном, и подавали там не цзяоцзы, которые иностранцы так хотели попробовать."Нам очень быстро принесли наши пельмени. Снаружи они были похожи на домашние цзяоцзы, хотя и немного меньше по размеру, но плотные и приятные на вид", — поделился путешественник.Каждый из участников группы заказал по порции жареных пельменей и вареных в бульоне. К блюду прилагались соусы: белый, похожий на йогурт, и красный — томатный."После того как соус для макания был поставлен на стол, я осознал, что, вероятно, эти пельмени — не то же самое, что цзяоцзы", — продолжил китаец.Многие из туристов не стали есть соусы, так как на их родине они необязательны."Когда я откусил кусочек, у меня навернулись слезы на глазах. Могу только сказать, что чем выше ожидания, тем сильнее разочарование", — признался автор.Он отметил, что начинка была мясной, однако назвал ее безвкусной. Жареные пельмени иностранец посчитал маслянистыми и пресными, а те, что были в бульоне, — "почти приемлемыми"."Я попробовал обмакнуть их в йогурт, но вкус был довольно странный. Пельмени горячие, а йогурт холодный. Китайцы не любят сочетать горячее мясо и холодный соус", — продолжил турист.Он добавил, что если б блюда подали со сладким соусом, то не смог бы их съесть вообще. Сычуаньская горчица, как пояснил автор, лишь немного улучшила ситуацию."В Китае, когда вы заказываете цзяоцзы в бульоне, вы можете насладиться вкусным супчиком в качестве приятного дополнения к "основному блюду", — рассказал автор.В меню петербургского ресторана были кофе, вино и газированные напитки. Официант порекомендовал к заказанным блюдам взять горячий напиток."В чужой монастырь со своим уставом не лезут, поэтому мы заказали кофе к пельменям!" — написал иностранец.Также для него стало сюрпризом, что пельмени— это национальное блюдо в России. В заключение он признал, что и русские, и китайцы любят его, но разница между пищевыми привычками двух народов колоссальна.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211114/eda-1758982624.html

https://ria.ru/20210814/vkusnyashki-1745733919.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/blyudo-1591785753.html

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