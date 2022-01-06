https://ria.ru/20220106/opukhol-1766695295.html

Врачи в Новосибирске удалили гигантскую опухоль мозга у шестилетней девочки

Врачи в Новосибирске удалили гигантскую опухоль мозга у шестилетней девочки - РИА Новости, 06.01.2022

Врачи в Новосибирске удалили гигантскую опухоль мозга у шестилетней девочки

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России (Новосибирск) успешно удалили шестилетней... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T06:58

2022-01-06T06:58

2022-01-06T16:02

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НОВОСИБИРСК, 6 янв — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России (Новосибирск) успешно удалили шестилетней девочке опухоль головного мозга диаметром пять сантиметров, сообщает учреждение в четверг.В клинике отметили, что опухоль, располагавшаяся в тканях мозжечка, требовала срочного хирургического вмешательства. Заболевание проявлялось регулярными головными болями, тошнотой и рвотой.Врач отметил, что опухоль в этом месте и таких крупных размеров несла большую угрозу для жизни девочки, поскольку сдавливала ствол головного мозга, в котором располагаются жизненно важные центры. В связи с этим ей было необходимо срочное хирургическое лечение. Через пять дней после получения результата магнитно-резонансной томографии ребенка госпитализировали в Центр имени Мешалкина."Хирурги удалили опухоль полностью, что предполагает благоприятный прогноз и низкий риск рецидива заболевания. По данным гистологического исследования, новообразование имеет доброкачественный характер. Девочка восстанавливается после вмешательства, через три месяца ей необходимо контрольное обследование", — рассказали в клинике.В Центре имени Мешалкина отметили, что трудность ведения детей с опухолями головного мозга сопряжена с быстрым нарастанием неврологических проявлений, сложностью ранней диагностики, а также требует от медицинских специалистов ювелирной хирургической техники и подбора грамотного анестезиологического сопровождения оперативного вмешательства. Помощь девочке оказали за счет средств государственного финансирования.

https://ria.ru/20210125/opukhol-1594412519.html

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общество, новосибирск, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, сергей чернов, россия