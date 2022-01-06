Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220106/opukhol-1766695295.html
Врачи в Новосибирске удалили гигантскую опухоль мозга у шестилетней девочки
Врачи в Новосибирске удалили гигантскую опухоль мозга у шестилетней девочки - РИА Новости, 06.01.2022
Врачи в Новосибирске удалили гигантскую опухоль мозга у шестилетней девочки
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России (Новосибирск) успешно удалили шестилетней... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T06:58
2022-01-06T16:02
хорошие новости
общество
новосибирск
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье
сергей чернов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598869909_0:126:3151:1898_1920x0_80_0_0_ffbc27074a404bf7f05eaef6f31b7ef2.jpg
НОВОСИБИРСК, 6 янв — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России (Новосибирск) успешно удалили шестилетней девочке опухоль головного мозга диаметром пять сантиметров, сообщает учреждение в четверг.В клинике отметили, что опухоль, располагавшаяся в тканях мозжечка, требовала срочного хирургического вмешательства. Заболевание проявлялось регулярными головными болями, тошнотой и рвотой.Врач отметил, что опухоль в этом месте и таких крупных размеров несла большую угрозу для жизни девочки, поскольку сдавливала ствол головного мозга, в котором располагаются жизненно важные центры. В связи с этим ей было необходимо срочное хирургическое лечение. Через пять дней после получения результата магнитно-резонансной томографии ребенка госпитализировали в Центр имени Мешалкина."Хирурги удалили опухоль полностью, что предполагает благоприятный прогноз и низкий риск рецидива заболевания. По данным гистологического исследования, новообразование имеет доброкачественный характер. Девочка восстанавливается после вмешательства, через три месяца ей необходимо контрольное обследование", — рассказали в клинике.В Центре имени Мешалкина отметили, что трудность ведения детей с опухолями головного мозга сопряжена с быстрым нарастанием неврологических проявлений, сложностью ранней диагностики, а также требует от медицинских специалистов ювелирной хирургической техники и подбора грамотного анестезиологического сопровождения оперативного вмешательства. Помощь девочке оказали за счет средств государственного финансирования.
https://ria.ru/20210125/opukhol-1594412519.html
https://ria.ru/20211101/novosibirsk-1757154727.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598869909_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_d986d4725c8027ba4401d4fd0b57143b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новосибирск, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, сергей чернов, россия
06:58 06.01.2022 (обновлено: 16:02 06.01.2022)
 
Врачи в Новосибирске удалили гигантскую опухоль мозга у шестилетней девочки

Хирурги в Новосибирске удалили гигантскую опухоль мозга у шестилетней девочки

© РИА Новости / Виталий ТимкивОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Операционная. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 6 янв — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России (Новосибирск) успешно удалили шестилетней девочке опухоль головного мозга диаметром пять сантиметров, сообщает учреждение в четверг.
В клинике отметили, что опухоль, располагавшаяся в тканях мозжечка, требовала срочного хирургического вмешательства. Заболевание проявлялось регулярными головными болями, тошнотой и рвотой.

"Новообразование, сопоставимое по размеру с теннисным мячом, вызвало дисклокацию мозговых структур и сдавление четвертого желудочка головного мозга, что спровоцировало нарушение оттока спинномозговой жидкости и развитие внутренней гидроцефалии — избыточного накопления спинномозговой жидкости в желудочках мозга", — приводятся в сообщении слова нейрохирурга Сергея Чернова.

Врач отметил, что опухоль в этом месте и таких крупных размеров несла большую угрозу для жизни девочки, поскольку сдавливала ствол головного мозга, в котором располагаются жизненно важные центры. В связи с этим ей было необходимо срочное хирургическое лечение. Через пять дней после получения результата магнитно-резонансной томографии ребенка госпитализировали в Центр имени Мешалкина.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января 2021, 06:22Хорошие новости
В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
"Хирурги удалили опухоль полностью, что предполагает благоприятный прогноз и низкий риск рецидива заболевания. По данным гистологического исследования, новообразование имеет доброкачественный характер. Девочка восстанавливается после вмешательства, через три месяца ей необходимо контрольное обследование", — рассказали в клинике.
В Центре имени Мешалкина отметили, что трудность ведения детей с опухолями головного мозга сопряжена с быстрым нарастанием неврологических проявлений, сложностью ранней диагностики, а также требует от медицинских специалистов ювелирной хирургической техники и подбора грамотного анестезиологического сопровождения оперативного вмешательства. Помощь девочке оказали за счет средств государственного финансирования.
Команда хирургов Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, проведшая операцию по удалению гигантской опухоли из груди пациентки - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября 2021, 10:29Хорошие новости
В Новосибирске врачи удалили из груди женщины опухоль размером с кулак
 
Хорошие новостиОбществоНовосибирскМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЗдоровьеСергей ЧерновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Во Франции потерпел крушение частный вертолет
01:39Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Сообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано
Лента новостейМолния
Во Франции потерпел крушение частный вертолетИсточник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДРЗахарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуВ Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолетВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИСообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано