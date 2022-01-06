https://ria.ru/20220106/omikron-1766734079.html
"Омикрон" добрался до нового региона России
В Пермском крае выявили случай заражения "омикроном" - РИА Новости, 06.01.2022
"Омикрон" добрался до нового региона России
Первого пациента с омикрон-штаммом коронавируса выявили в Пермском крае, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:33
2022-01-06T13:33
2022-01-06T13:33
пермский край
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воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Первого пациента с омикрон-штаммом коронавируса выявили в Пермском крае, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.Как уточнили в ведомстве, больной отдыхал в Египте и вернулся домой транзитным рейсом через Москву. "Контактные по домашнему очагу и по работе обследованы, находились на изоляции и под наблюдением медицинских организаций. Результаты мазков на COVID-19 отрицательные", — заявили в местном управлении Роспотребнадзора.Случай зарегистрировали еще 29 декабря, с тех пор новых зараженных этим вариантом вируса не было.Штамм B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, инфицированного ВИЧ.ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и назвала его "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Симптомы нового варианта инфекции — от усталости до головной боли и ломоты в теле.По данным на 30 декабря, всего в России выявили 103 случая заражения "омикроном".
https://ria.ru/20220105/omikron-1766651869.html
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пермский край, москва, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, россия
В Пермском крае выявили случай заражения "омикроном"
Роспотребнадзор: штамм коронавируса "омикрон" впервые выявили в Пермском крае