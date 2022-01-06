Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220106/omikron-1766734079.html
"Омикрон" добрался до нового региона России
В Пермском крае выявили случай заражения "омикроном" - РИА Новости, 06.01.2022
"Омикрон" добрался до нового региона России
Первого пациента с омикрон-штаммом коронавируса выявили в Пермском крае, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:33
2022-01-06T13:33
пермский край
москва
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_0:72:3390:1979_1920x0_80_0_0_837fb9e32e17a7c8cc4e08f580b9f957.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Первого пациента с омикрон-штаммом коронавируса выявили в Пермском крае, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.Как уточнили в ведомстве, больной отдыхал в Египте и вернулся домой транзитным рейсом через Москву. "Контактные по домашнему очагу и по работе обследованы, находились на изоляции и под наблюдением медицинских организаций. Результаты мазков на COVID-19 отрицательные", — заявили в местном управлении Роспотребнадзора.Случай зарегистрировали еще 29 декабря, с тех пор новых зараженных этим вариантом вируса не было.Штамм B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, инфицированного ВИЧ.ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и назвала его "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Симптомы нового варианта инфекции — от усталости до головной боли и ломоты в теле.По данным на 30 декабря, всего в России выявили 103 случая заражения "омикроном".
https://ria.ru/20220105/omikron-1766651869.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220106/koronavirus-1766721593.html
пермский край
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_357:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_06c32df6bf1bcec9d954f2a67168292f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, москва, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, россия
13:33 06.01.2022
 
В Пермском крае выявили случай заражения "омикроном"

Роспотребнадзор: штамм коронавируса "омикрон" впервые выявили в Пермском крае

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Первого пациента с омикрон-штаммом коронавируса выявили в Пермском крае, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Как уточнили в ведомстве, больной отдыхал в Египте и вернулся домой транзитным рейсом через Москву. "Контактные по домашнему очагу и по работе обследованы, находились на изоляции и под наблюдением медицинских организаций. Результаты мазков на COVID-19 отрицательные", — заявили в местном управлении Роспотребнадзора.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Вчера, 17:18Распространение коронавируса
Врач рассказал, что в организме больше всего страдает от "омикрона"
Случай зарегистрировали еще 29 декабря, с тех пор новых зараженных этим вариантом вируса не было.
Штамм B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, инфицированного ВИЧ.
ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и назвала его "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Симптомы нового варианта инфекции — от усталости до головной боли и ломоты в теле.
По данным на 30 декабря, всего в России выявили 103 случая заражения "омикроном".
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
11:48В России
В России выявили 15,3 тысячи новых случаев коронавируса
 
Пермский крайМоскваВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Во Франции потерпел крушение частный вертолет
01:39Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Сообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано
Лента новостейМолния
Во Франции потерпел крушение частный вертолетИсточник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДРЗахарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуВ Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолетВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИСообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано