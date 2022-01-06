https://ria.ru/20220106/obse-1766726606.html
Сенатор Федоров призвал радикально перестроить ОБСЕ
Сенатор Федоров призвал радикально перестроить ОБСЕ - РИА Новости, 06.01.2022
Сенатор Федоров призвал радикально перестроить ОБСЕ
В современных условиях новой архитектуры мировой безопасности необходима радикальная перестройка, модернизация ОБСЕ, чтобы организация могла отвечать на... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T12:25
2022-01-06T12:25
2022-01-06T12:25
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В современных условиях новой архитектуры мировой безопасности необходима радикальная перестройка, модернизация ОБСЕ, чтобы организация могла отвечать на современные вызовы, считает сенатор Николай Фёдоров."Сложной задачей является создание новой глобальной и особенно европейской безопасности. На мой взгляд, в повестке дня должна быть радикальная перестройка, модернизация ОБСЕ, которая была создана в совершенно иных условиях и формально действует, но сегодня этого явно недостаточно", - сказал парламентарий РИА Новости.Он напомнил, что последний саммит организации состоялся в 2010 году. "Видимо, пришло время инициировать новую встречу в верхах, чтобы попытаться сделать ОБСЕ эффективно работающим органом, отвечающим на современные вызовы. Европа сегодня остро нуждается в нем", - заявил Фёдоров.По словам сенатора, сейчас явно недостаточно внимания уделяется вопросам войны и мира. "Уже некоторые горячие головы ведут разговоры об использовании ядерного оружия, а война представляется чем‑то неизбежным. Убежден, что это крайне опасное заблуждение", - заявил он.Фёдоров убежден, что преодолеть это заблуждение могут мировые лидеры – Россия и США. "Для этого могут быть предприняты шаги, не требующие почти ничего, кроме политической воли. Например, восстановить полноценные дипломатические отношения, которые последовательно разрушались на протяжении последних нескольких лет", - сказал парламентарий.Он призвал вернуть диалогу России и США "достоинство и ответственность", чтобы мир увидел настоящих лидеров, действующих в интересах не только своих государств, но и всего человечества.
https://ria.ru/20220105/obse-1766668249.html
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в мире, сша, европа, николай федоров, обсе, россия
Сенатор Федоров призвал радикально перестроить ОБСЕ
Сенатор Федоров призвал перестроить ОБСЕ, чтобы организация отвечала новым вызовам