https://ria.ru/20220106/obschenie-1766691823.html

В Приморье сняли на видео "общение" амурского тигра и вороны

В Приморье сняли на видео "общение" амурского тигра и вороны - РИА Новости, 06.01.2022

В Приморье сняли на видео "общение" амурского тигра и вороны

Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили редкое видео, на котором "взаимодействуют" ворона и краснокнижный амурский тигр, сообщил РИА... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T03:22

2022-01-06T03:22

2022-01-06T04:28

общество

владивосток

фгбу "земля леопарда"

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 янв — РИА Новости. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили редкое видео, на котором "взаимодействуют" ворона и краснокнижный амурский тигр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ФГБУ "Земля леопарда".По его словам, видео снято в центральной части национального парка. На нем молодой тигр отдыхает у вершины горы, но рядом начинает каркать ворона. При этом хищник не нападает на птицу и не проявляет агрессии.По его словам, обычно хищники и падальщики — вороны — взаимодействуют иначе. Эти птицы, особенно зимой, во многом зависят от тигров и леопардов — их успешные охоты обеспечивают им пропитание."В свою очередь вороны, которым с воздуха легче заметить останки животных, могут своим карканьем подсказывать о местоположении чужих добыч и погибших животных. В таких случаях при встрече тигров и ворон последние держатся на расстоянии, на ветках деревьев. В данном случае на камеру попала абсолютно иная история. Однако вороны — очень умные и любознательные птицы, которые способны проявлять подобное поведение. Можно лишь предположить, что ворона решила "полюбопытствовать", когда тигр вновь отправится на охоту", — рассказали в нацпарке."Земля леопарда" — это место обитания самой редкой крупной кошки в мире. Дальневосточные леопарды живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в России превышает 600 особей.

https://ria.ru/20220103/pesnya-1766453906.html

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общество, владивосток, фгбу "земля леопарда", россия