https://ria.ru/20220106/obschenie-1766691823.html
В Приморье сняли на видео "общение" амурского тигра и вороны
В Приморье сняли на видео "общение" амурского тигра и вороны - РИА Новости, 06.01.2022
В Приморье сняли на видео "общение" амурского тигра и вороны
Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили редкое видео, на котором "взаимодействуют" ворона и краснокнижный амурский тигр, сообщил РИА... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T03:22
2022-01-06T03:22
2022-01-06T04:28
общество
владивосток
фгбу "земля леопарда"
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 янв — РИА Новости. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили редкое видео, на котором "взаимодействуют" ворона и краснокнижный амурский тигр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ФГБУ "Земля леопарда".По его словам, видео снято в центральной части национального парка. На нем молодой тигр отдыхает у вершины горы, но рядом начинает каркать ворона. При этом хищник не нападает на птицу и не проявляет агрессии.По его словам, обычно хищники и падальщики — вороны — взаимодействуют иначе. Эти птицы, особенно зимой, во многом зависят от тигров и леопардов — их успешные охоты обеспечивают им пропитание."В свою очередь вороны, которым с воздуха легче заметить останки животных, могут своим карканьем подсказывать о местоположении чужих добыч и погибших животных. В таких случаях при встрече тигров и ворон последние держатся на расстоянии, на ветках деревьев. В данном случае на камеру попала абсолютно иная история. Однако вороны — очень умные и любознательные птицы, которые способны проявлять подобное поведение. Можно лишь предположить, что ворона решила "полюбопытствовать", когда тигр вновь отправится на охоту", — рассказали в нацпарке."Земля леопарда" — это место обитания самой редкой крупной кошки в мире. Дальневосточные леопарды живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в России превышает 600 особей.
https://ria.ru/20220103/pesnya-1766453906.html
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общество, владивосток, фгбу "земля леопарда", россия
03:22 06.01.2022 (обновлено: 04:28 06.01.2022)
В Приморье сняли на видео "общение" амурского тигра и вороны
В парке "Земля леопарда" в Приморье сняли на видео "общение" амурского тигра и вороны
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв — РИА Новости.
Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили редкое видео, на котором "взаимодействуют" ворона и краснокнижный амурский тигр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ФГБУ "Земля леопарда
".
По его словам, видео снято в центральной части национального парка. На нем молодой тигр отдыхает у вершины горы, но рядом начинает каркать ворона. При этом хищник не нападает на птицу и не проявляет агрессии.
"Фотоловушка запечатлела необычайно близкое общение диких животных: на расстоянии менее метра птица своим карканьем дразнит хищника, который переносит общение стоически", — рассказал собеседник.
По его словам, обычно хищники и падальщики — вороны — взаимодействуют иначе. Эти птицы, особенно зимой, во многом зависят от тигров и леопардов — их успешные охоты обеспечивают им пропитание.
"В свою очередь вороны, которым с воздуха легче заметить останки животных, могут своим карканьем подсказывать о местоположении чужих добыч и погибших животных. В таких случаях при встрече тигров и ворон последние держатся на расстоянии, на ветках деревьев. В данном случае на камеру попала абсолютно иная история. Однако вороны — очень умные и любознательные птицы, которые способны проявлять подобное поведение. Можно лишь предположить, что ворона решила "полюбопытствовать", когда тигр вновь отправится на охоту", — рассказали в нацпарке.
"Земля леопарда" — это место обитания самой редкой крупной кошки в мире. Дальневосточные леопарды живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией
. Также несколько особей замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в России
превышает 600 особей.