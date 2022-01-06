https://ria.ru/20220106/nur-sultan-1766798883.html

В Нур-Султане начался комендантский час

В Нур-Султане начался комендантский час - РИА Новости, 06.01.2022

В Нур-Султане начался комендантский час

Обстановка в столице Казахстана городе Нур-Султан с наступлением комендантского часа по-прежнему спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T21:30

2022-01-06T21:30

2022-01-06T21:30

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

касым-жомарт токаев

нур-султан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766755442_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_82b0aff3e21bc63205ee4d045ba022f4.jpg

НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. Обстановка в столице Казахстана городе Нур-Султан с наступлением комендантского часа по-прежнему спокойная, передает корреспондент РИА Новости.На улицах нет людей, практически не видно машин, местами заметны патрульные автомобили. Дороги освещены, светофоры работают как и в обычные дни. В окнах офисных зданий горит свет, несмотря на позднее время.Ранее начальник департамента полиции города Ержан Саденов заявлял, что в Нур-Султане правоохранительные органы обеспечивают должную охрану общественного порядка, ситуация находится под контролем полицейских.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766794302.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624135.html

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одкб, касым-жомарт токаев, нур-султан