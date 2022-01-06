https://ria.ru/20220106/nur-sultan-1766798883.html
В Нур-Султане начался комендантский час
В Нур-Султане начался комендантский час - РИА Новости, 06.01.2022
В Нур-Султане начался комендантский час
Обстановка в столице Казахстана городе Нур-Султан с наступлением комендантского часа по-прежнему спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T21:30
2022-01-06T21:30
2022-01-06T21:30
беспорядки в казахстане
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нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. Обстановка в столице Казахстана городе Нур-Султан с наступлением комендантского часа по-прежнему спокойная, передает корреспондент РИА Новости.На улицах нет людей, практически не видно машин, местами заметны патрульные автомобили. Дороги освещены, светофоры работают как и в обычные дни. В окнах офисных зданий горит свет, несмотря на позднее время.Ранее начальник департамента полиции города Ержан Саденов заявлял, что в Нур-Султане правоохранительные органы обеспечивают должную охрану общественного порядка, ситуация находится под контролем полицейских.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766794302.html
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в мире, одкб, касым-жомарт токаев, нур-султан
В Нур-Султане начался комендантский час
Обстановка в Нур-Султане с наступлением комендантского часа спокойная
НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. Обстановка в столице Казахстана городе Нур-Султан с наступлением комендантского часа по-прежнему спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
На улицах нет людей, практически не видно машин, местами заметны патрульные автомобили. Дороги освещены, светофоры работают как и в обычные дни. В окнах офисных зданий горит свет, несмотря на позднее время.
Ранее начальник департамента полиции города Ержан Саденов заявлял, что в Нур-Султане правоохранительные органы обеспечивают должную охрану общественного порядка, ситуация находится под контролем полицейских.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.