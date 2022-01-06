https://ria.ru/20220106/nur-sultan-1766757916.html

Силовики обеспечивают общественный порядок в Нур-Султане

Силовики обеспечивают общественный порядок в Нур-Султане - РИА Новости, 06.01.2022

Силовики обеспечивают общественный порядок в Нур-Султане

В столице Казахстана Нур-Султане правоохранительные органы обеспечивают должную охрану общественного порядка, ситуация в городе находится под контролем... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:02

2022-01-06T16:02

2022-01-06T16:02

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. В столице Казахстана Нур-Султане правоохранительные органы обеспечивают должную охрану общественного порядка, ситуация в городе находится под контролем полицейских, заявил начальник департамента полиции Ержан Саденов."Как комендант города Нур-Султана заявляю, что в столице сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в городе находится под полным контролем", - сказал он.Саденов попросил жителей столицы сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокационным призывам. "С пониманием относиться к проводимым мероприятиям, на период чрезвычайного положения соблюдать правопорядок. Предупреждаю, что все противоправные действия будут незамедлительно пресекаться", - отметил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, нур-султан