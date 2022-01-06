https://ria.ru/20220106/muzey-1766758860.html

Около 900 экспонатов в 2021 году пополнили фонды Музея Победы в Москве

Около 900 экспонатов в 2021 году пополнили фонды Музея Победы в Москве - РИА Новости, 06.01.2022

Около 900 экспонатов в 2021 году пополнили фонды Музея Победы в Москве

Коллекция Музея Победы в Москве в 2021 году пополнилась почти 900 экспонатами – в их числе фотографии, документы и письма, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:11

2022-01-06T16:11

2022-01-06T16:11

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Коллекция Музея Победы в Москве в 2021 году пополнилась почти 900 экспонатами – в их числе фотографии, документы и письма, сообщает пресс-служба учреждения."В 2021 году Музей Победы принял на постоянное хранение почти 900 экспонатов. Среди новых поступлений — фотографии, документы, письма. Эти раритеты пожертвовали музею родственники героев Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.По словам главного хранителя Наталии Засковец, слова которой приводит пресс-служба, ежегодно жители Москвы, Подмосковья, других регионов России "передают в дар музею свои семейные реликвии". На данный момент, подчеркнула она, всего в фондах насчитывается более 316 тысяч предметов.Так, в 2021 году в фонд музея поступило 129 фронтовых писем, 318 фотографий, 59 произведений графики и живописи, почти 200 газет и журналов, 18 наградных документов, а также фронтовой альбом "Наступательные бои Юго-Западного фронта" — самодельный альманах, посвященный боям под Сталинградом, который был передан музею москвичкой Татьяной Тюхтиной."Альбом принадлежал ее (Тюхтиной - Прим. ред.) дяде – генерал-лейтенанту Михаилу Рудакову. Около 80 лет он бережно хранился в семье героя. На 84 страницах —более 100 фотографий, рассказывающих о боях под Сталинградом в ноябре-декабре 1942 года, аккуратно нарисованные карты и схемы, вклеенные вырезки из газет. На кадрах запечатлено наступление советских войск, минуты отдыха бойцов, встреча освободителей в казачьих станицах. Среди снимков — много портретов бойцов и командиров", — рассказали в пресс-службе.В альбоме также есть специальный вкладыш, где на страницах вместо фотографий вклеены рисунки о подвигах красноармейцев – 10 рисунков и 10 историй о героизме и мужестве советских солдат, включающих фамилии героев и их биографии.Кроме того, фонды музея пополнились предметами одежды и амуниции предвоенного и военного периода, нагрудными знаками, находками с мест боев, а также графическими и живописными работами. Среди них — произведения участников Великой Отечественной войны, например, этюды и гравюры художника Георгия Москалева.

https://ria.ru/20211230/muzei-1766148135.html

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москва, музеи, музей победы, новости культуры, культура