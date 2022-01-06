https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766776366.html

"Это лучшие бойцы". Зачем Россия отправляет миротворцев в Казахстан

"Это лучшие бойцы". Зачем Россия отправляет миротворцев в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022

"Это лучшие бойцы". Зачем Россия отправляет миротворцев в Казахстан

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ (КСОР) впервые в истории отправляются на боевое задание. Подразделения миротворцев из России, Белоруссии,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:44

2022-01-06T18:44

2022-01-06T18:45

безопасность

одкб

российский совет по международным делам

алматинская область

исламское государство

касым-жомарт токаев

нур-султан

россия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ (КСОР) впервые в истории отправляются на боевое задание. Подразделения миротворцев из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана в настоящий момент перебрасываются в Казахстан, где уже несколько дней бушуют масштабные уличные беспорядки. Задача международного контингента — остановить кровопролитие и взять под охрану ключевые объекты инфраструктуры страны. Подробности — в материале РИА Новости.Элита ОДКБСовет коллективной безопасности ОДКБ отреагировал на просьбу о помощи максимально оперативно. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подал официальный запрос союзникам по Организации помочь справиться с кризисом в среду днем. А уже в четверг утром первые самолеты военно-транспортной авиации КСОР приземлились на аэродромах страны. Миротворцы приступили к выполнению своих задач.Государства — члены ОДКБ отправили в Казахстан лучших из лучших. От России в миротворческой операции задействованы подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново) и 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (Ульяновск). Эти соединения — элита Вооруженных сил страны. Они полностью укомплектованы контрактниками, вооружены и оснащены по последнему слову техники. Кроме того, десантники неоднократно принимали участие в учениях на полигонах Казахстана. Это значит, что Москва уже давно отработала процедуру их переброски и боевого развертывания.Другие члены ОДКБ тоже не поскупились на миротворцев-профессионалов. Так, Белоруссия задействует в операции бойцов 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады Сил специальных операций, Киргизия перебрасывает к казахстанской границе подразделения 25-й бригады специального назначения "Скорпион", Таджикистан и Армения отправят сравнительно небольшие, но хорошо обученные контингенты спецназа. Общая численность миротворцев ОДКБ, по предварительным прикидкам, составит около четырех тысяч военнослужащих. Наибольшую часть из них ожидаемо составят россияне."Это действительно беспрецедентное решение ОДКБ, — рассказала РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам Юлия Никитина. — Оно беспрецедентно по своей скорости принятия решения. В предыдущих случаях — например, в Киргизии в 2010 году — решение так и не было принято, потому что была нарушена стандартная процедура обсуждения вопроса. Вопрос поступил к России как председательствующему государству на тот момент, а не в Секретариат ОДКБ. Тогда беспорядки закончились достаточно быстро — в течение недели, и ОДКБ оказывала техническую помощь службам правопорядка".Помощь силовикамПока что неясно, какие именно задачи будут выполнять подразделения КСОР и кто является их потенциальным противником. Когда российские миротворцы перебрасывались в Нагорный Карабах в ноябре 2020-го, было предельно ясно, чем им предстоит заниматься — разведением враждующих сторон по разным "углам ринга" и обеспечением режима перемирия на линии соприкосновения.В Казахстане же нет четко очерченной линии фронта. Напомним: президент Касым-Жомарт Токаев публично заявил, что в Казахстан вторглись боевики международных террористических организаций. Однако пока ни одна из них не взяла на себя ответственность за происходящее. Очевидно, что миротворцы не будут подменять собой казахстанских силовиков и не станут разгонять за них банды мародеров в городах и селах. Их задача — другая."Я не думаю, что войска ОДКБ будут заниматься борьбой с беспорядками, — считает военный эксперт Борис Рожин. — Основная задача — взять под контроль ключевые дороги, объекты инфраструктуры, предприятия. И тем самым освободить силы казахских силовиков для работы по очагам происходящего бунта. На дорогах выставляются блокпосты с досмотром машин на предмет оружия и награбленного. При необходимости оказывается поддержка казахским военным в случае столкновений с вооруженными бандами. Усиленный обмен информацией по линии спецслужб, предоставление дополнительного информационного ресурса (в том числе кадрового). В общем, роль миротворцев — стабилизирующая и обеспечивающая. А зачищать города предстоит самим казахам".Москва союзника, очевидно, не бросит. Во-первых, в Казахстане находятся космодром Байконур и полигон для испытаний ракетной техники Сары-Шаган. Оба объекта имеют колоссальное значение для развития российской космической программы и систем противоракетной обороны соответственно. Отдавать их на откуп беснующейся толпе было бы преступлением. Во-вторых, в Казахстане действуют сотни российских коммерческих предприятий. Наконец, в-третьих, в северных регионах страны проживают миллионы русскоязычных граждан. А защиту своих соотечественников за рубежом российские власти неоднократно называли одним из своих главных приоритетов.Угроза с югаМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алма-Атинской областях, Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23:00 до 7:00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП — тоже до 19 января — распространили на всю территорию Казахстана.Властям страны действительно есть из-за чего переживать. Бунтовщикам удалось захватить арсеналы множества полицейских участков и даже взять штурмом оружейку алма-атинского отделения Комитета национальной безопасности. "Стволы" открыто раздают митингующим на площадях из багажников автомобилей. И где теперь всплывет это "железо" — неизвестно. Однако уже очевидно, что протест быстро радикализируется.Утром в четверг власти Казахстана сообщили, что в Алма-Ате обнаружили несколько обезглавленных трупов силовиков. Не секрет, что казнить пленных таким варварским способом — давняя традиция исламских экстремистов. Страна, объятая уличными беспорядками и гражданской войной, — идеальная питательная среда для террористов всех расцветок и мастей. А это значит, что ситуация в Казахстане может быстро выйти из-под контроля.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220106/trass-1766759522.html

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766774504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220106/kazakhstan-1766768119.html

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безопасность, одкб, российский совет по международным делам, алматинская область, исламское государство, касым-жомарт токаев, нур-султан, россия