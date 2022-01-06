https://ria.ru/20220106/med-1766685087.html
Диетолог назвал мед "страшным" продуктом
Диетолог назвал мед "страшным" продуктом - РИА Новости, 06.01.2022
Диетолог назвал мед "страшным" продуктом
Мед — это "страшный" продукт, который может стать причиной простуды в холодное время года, считает диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T02:15
2022-01-06T02:15
2022-01-06T02:15
общество
еда
здоровье
андрей золотарев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728412878_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_89405e66c7a0c7854b18f05f4e4f551e.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Мед — это "страшный" продукт, который может стать причиной простуды в холодное время года, считает диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он рассказал, как употреблять мед без вреда для здоровья.Многие россияне любят пить чай с медом, но этот напиток при определенных условиях становится небезопасным для организма, отметил Золотарев. Все дело в ярко выраженном согревающем воздействии меда на тело и в повышенном потоотделении, к которому приводит употребление этого лакомства, уточнил он.Врач советует употреблять мед только дома, в тепле. По его словам, к любым продуктам, имеющим согревающий или охлаждающий эффект, нужно относиться с осторожностью, учитывая температуру воздуха. Например, холодные напитки не подходят для жаркой погоды."Любой перепад температуры чреват. Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно", — объяснил Золотарев.
https://ria.ru/20210810/med-1745208755.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728412878_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_0e38c1c81e2fe251f2c21c06b86be1d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, еда, здоровье, андрей золотарев, россия
Диетолог назвал мед "страшным" продуктом
Диетолог Золотарев: в холодное время года употребление меда может привести к простуде
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Мед — это "страшный" продукт, который может стать причиной простуды в холодное время года, считает диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев
. В интервью радио Sputnik
он рассказал, как употреблять мед без вреда для здоровья.
Многие россияне любят пить чай с медом, но этот напиток при определенных условиях становится небезопасным для организма, отметил Золотарев. Все дело в ярко выраженном согревающем воздействии меда на тело и в повышенном потоотделении, к которому приводит употребление этого лакомства, уточнил он.
"Один из самых страшных продуктов, который действительно стоит с очень большой осторожностью употреблять в холодное время года, — это мед. Дело в том, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание", — предупредил Золотарев.
Врач советует употреблять мед только дома, в тепле. По его словам, к любым продуктам, имеющим согревающий или охлаждающий эффект, нужно относиться с осторожностью, учитывая температуру воздуха. Например, холодные напитки не подходят для жаркой погоды.
"Любой перепад температуры чреват. Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно", — объяснил Золотарев.