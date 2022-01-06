https://ria.ru/20220106/med-1766685087.html

Диетолог назвал мед "страшным" продуктом

Диетолог назвал мед "страшным" продуктом - РИА Новости, 06.01.2022

Диетолог назвал мед "страшным" продуктом

Мед — это "страшный" продукт, который может стать причиной простуды в холодное время года, считает диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T02:15

2022-01-06T02:15

2022-01-06T02:15

общество

еда

здоровье

андрей золотарев

россия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Мед — это "страшный" продукт, который может стать причиной простуды в холодное время года, считает диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он рассказал, как употреблять мед без вреда для здоровья.Многие россияне любят пить чай с медом, но этот напиток при определенных условиях становится небезопасным для организма, отметил Золотарев. Все дело в ярко выраженном согревающем воздействии меда на тело и в повышенном потоотделении, к которому приводит употребление этого лакомства, уточнил он.Врач советует употреблять мед только дома, в тепле. По его словам, к любым продуктам, имеющим согревающий или охлаждающий эффект, нужно относиться с осторожностью, учитывая температуру воздуха. Например, холодные напитки не подходят для жаркой погоды."Любой перепад температуры чреват. Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно", — объяснил Золотарев.

https://ria.ru/20210810/med-1745208755.html

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общество, еда, здоровье, андрей золотарев, россия