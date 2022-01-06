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Диетолог назвал мед "страшным" продуктом
Диетолог назвал мед "страшным" продуктом - РИА Новости, 06.01.2022
Диетолог назвал мед "страшным" продуктом
Мед — это "страшный" продукт, который может стать причиной простуды в холодное время года, считает диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T02:15
2022-01-06T02:15
общество
еда
здоровье
андрей золотарев
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Мед — это "страшный" продукт, который может стать причиной простуды в холодное время года, считает диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он рассказал, как употреблять мед без вреда для здоровья.Многие россияне любят пить чай с медом, но этот напиток при определенных условиях становится небезопасным для организма, отметил Золотарев. Все дело в ярко выраженном согревающем воздействии меда на тело и в повышенном потоотделении, к которому приводит употребление этого лакомства, уточнил он.Врач советует употреблять мед только дома, в тепле. По его словам, к любым продуктам, имеющим согревающий или охлаждающий эффект, нужно относиться с осторожностью, учитывая температуру воздуха. Например, холодные напитки не подходят для жаркой погоды."Любой перепад температуры чреват. Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно", — объяснил Золотарев.
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общество, еда, здоровье, андрей золотарев, россия
02:15 06.01.2022
 
Диетолог назвал мед "страшным" продуктом

Диетолог Золотарев: в холодное время года употребление меда может привести к простуде

© Depositphotos / DpimboroughМед
Мед - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Depositphotos / Dpimborough
Мед. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Мед — это "страшный" продукт, который может стать причиной простуды в холодное время года, считает диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он рассказал, как употреблять мед без вреда для здоровья.
Многие россияне любят пить чай с медом, но этот напиток при определенных условиях становится небезопасным для организма, отметил Золотарев. Все дело в ярко выраженном согревающем воздействии меда на тело и в повышенном потоотделении, к которому приводит употребление этого лакомства, уточнил он.
"Один из самых страшных продуктов, который действительно стоит с очень большой осторожностью употреблять в холодное время года, — это мед. Дело в том, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание", — предупредил Золотарев.
Врач советует употреблять мед только дома, в тепле. По его словам, к любым продуктам, имеющим согревающий или охлаждающий эффект, нужно относиться с осторожностью, учитывая температуру воздуха. Например, холодные напитки не подходят для жаркой погоды.
"Любой перепад температуры чреват. Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно", — объяснил Золотарев.
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