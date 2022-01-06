https://ria.ru/20220106/mechta-1766723339.html
Министр культуры исполнила желание мальчика из Новосибирской области
Министр культуры исполнила желание мальчика из Новосибирской области - РИА Новости, 06.01.2022
Министр культуры исполнила желание мальчика из Новосибирской области
Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила новогоднее желание мальчика в рамках акции "Елка желаний" — восьмилетний Руслан Евтухов из Новосибирской области... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T12:02
2022-01-06T12:02
2022-01-06T12:33
новый год — 2022
общество
новосибирская область
владимир путин
михаил мишустин
ольга любимова
россия
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c82ca821174da17a0eeaf97619d377b4.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила новогоднее желание мальчика в рамках акции "Елка желаний" — восьмилетний Руслан Евтухов из Новосибирской области получит собственный принтер и набор книг, сообщает пресс-служба Минкультуры."Руслан Евтухов из Новосибирской области загадал на Новый год собственный принтер. Во время видеозвонка с Ольгой Любимовой мальчик рассказал, что устройство нужно ему, чтобы распечатывать различные проекты для школы", — говорится в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, Любимова отметила, что "у восьмилетнего молодого человека очень взрослое желание" и пожелала ему много "ярких, творческих проектов".Ребенку уже вручили принтер, помимо устройства, Руслан также получит набор книг, в который вошли интерактивные научно-популярные издания, посвященные отечественной истории, и коллекционные издания классических произведений отечественной и зарубежной детской литературы, проиллюстрированные выдающимися мастерами книжной графики.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.
https://ria.ru/20220106/mechta-1766716274.html
https://ria.ru/20220104/prazdnik-1766551396.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_08d049cf164069dc279951edca5b7e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новосибирская область, владимир путин, михаил мишустин, ольга любимова, россия, новости культуры
12:02 06.01.2022 (обновлено: 12:33 06.01.2022)
Министр культуры исполнила желание мальчика из Новосибирской области
Министр культуры Любимова исполнила желание мальчика из Новосибирской области
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
исполнила новогоднее желание мальчика в рамках акции "Елка желаний" — восьмилетний Руслан Евтухов из Новосибирской области
получит собственный принтер и набор книг, сообщает пресс-служба Минкультуры.
"Руслан Евтухов из Новосибирской области загадал на Новый год собственный принтер. Во время видеозвонка с Ольгой Любимовой мальчик рассказал, что устройство нужно ему, чтобы распечатывать различные проекты для школы", — говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, Любимова отметила, что "у восьмилетнего молодого человека очень взрослое желание" и пожелала ему много "ярких, творческих проектов".
"Надеюсь у тебя будут в том числе и творческие проекты, которые ты будешь делать со своими одноклассниками. Мы постараемся, чтобы твое желание осуществилось", - цитирует пресс-служба слова Любимовой, адресованные мальчику.
Ребенку уже вручили принтер, помимо устройства, Руслан также получит набор книг, в который вошли интерактивные научно-популярные издания, посвященные отечественной истории, и коллекционные издания классических произведений отечественной и зарубежной детской литературы, проиллюстрированные выдающимися мастерами книжной графики.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин
, премьер-министр РФ Михаил Мишустин
и другие представители власти.