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Министр культуры исполнила желание мальчика из Новосибирской области
Министр культуры исполнила желание мальчика из Новосибирской области - РИА Новости, 06.01.2022
Министр культуры исполнила желание мальчика из Новосибирской области
Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила новогоднее желание мальчика в рамках акции "Елка желаний" — восьмилетний Руслан Евтухов из Новосибирской области... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T12:02
2022-01-06T12:33
новый год — 2022
общество
новосибирская область
владимир путин
михаил мишустин
ольга любимова
россия
новости культуры
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила новогоднее желание мальчика в рамках акции "Елка желаний" — восьмилетний Руслан Евтухов из Новосибирской области получит собственный принтер и набор книг, сообщает пресс-служба Минкультуры."Руслан Евтухов из Новосибирской области загадал на Новый год собственный принтер. Во время видеозвонка с Ольгой Любимовой мальчик рассказал, что устройство нужно ему, чтобы распечатывать различные проекты для школы", — говорится в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, Любимова отметила, что "у восьмилетнего молодого человека очень взрослое желание" и пожелала ему много "ярких, творческих проектов".Ребенку уже вручили принтер, помимо устройства, Руслан также получит набор книг, в который вошли интерактивные научно-популярные издания, посвященные отечественной истории, и коллекционные издания классических произведений отечественной и зарубежной детской литературы, проиллюстрированные выдающимися мастерами книжной графики.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.
https://ria.ru/20220106/mechta-1766716274.html
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общество, новосибирская область, владимир путин, михаил мишустин, ольга любимова, россия, новости культуры
12:02 06.01.2022 (обновлено: 12:33 06.01.2022)
 
Министр культуры исполнила желание мальчика из Новосибирской области

Министр культуры Любимова исполнила желание мальчика из Новосибирской области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила новогоднее желание мальчика в рамках акции "Елка желаний" — восьмилетний Руслан Евтухов из Новосибирской области получит собственный принтер и набор книг, сообщает пресс-служба Минкультуры.
"Руслан Евтухов из Новосибирской области загадал на Новый год собственный принтер. Во время видеозвонка с Ольгой Любимовой мальчик рассказал, что устройство нужно ему, чтобы распечатывать различные проекты для школы", — говорится в сообщении.
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Как рассказали в пресс-службе, Любимова отметила, что "у восьмилетнего молодого человека очень взрослое желание" и пожелала ему много "ярких, творческих проектов".
"Надеюсь у тебя будут в том числе и творческие проекты, которые ты будешь делать со своими одноклассниками. Мы постараемся, чтобы твое желание осуществилось", - цитирует пресс-служба слова Любимовой, адресованные мальчику.
Ребенку уже вручили принтер, помимо устройства, Руслан также получит набор книг, в который вошли интерактивные научно-популярные издания, посвященные отечественной истории, и коллекционные издания классических произведений отечественной и зарубежной детской литературы, проиллюстрированные выдающимися мастерами книжной графики.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.
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