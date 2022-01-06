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Министр культуры Любимова исполнила мечту девочки из города Клинцы
Министр культуры Любимова исполнила мечту девочки из города Клинцы - РИА Новости, 06.01.2022
Министр культуры Любимова исполнила мечту девочки из города Клинцы
Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девочки в рамках акции "Елка желаний" — четырнадцатилетняя Даша Кармес из города Клинцы (Брянская область)... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:06
2022-01-06T11:06
2022-01-06T11:06
новый год — 2022
общество
брянская область
москва
михаил мишустин
аскольд запашный
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ольга любимова
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девочки в рамках акции "Елка желаний" — четырнадцатилетняя Даша Кармес из города Клинцы (Брянская область) поедет в цирк."Даш, мне досталось твоё желание и мечта поехать в цирк … Мы с радостью, конечно, исполним твоё желание! Ещё больше обрадовались возможности исполнить твоё желание наши коллеги из Большого Московского цирка. Ждут с нетерпением", — сказала Любимова в ходе онлайн-звонка с девочкой.Даша ранее бывала в цирке и, как рассказала министру, любит представления с акробатами и животными. Министр пожелала девочке и ее семье "счастливой поездки, счастливого Нового года, здоровья, и чтобы поездка оказалась запоминающейся".Даша уже сходила в цирк, приехав в Москву вместе с мамой — их встретил Аскольд Запашный, вручив девочке новогодний подарок. Запашный показал Даше за кулисами слона и обезьянку, которую девочка смогла подержать на руках. Слона Даша покормила с рук и погладила по хоботу. Также девочке перед представлением показали обустройство зала и сцены, рассказав, откуда выходят артисты с цирковыми животными.Даша увидела акробатическое новогоднее представление, шоу с участием тигров, представление с лошадьми и шоу воздушных гимнастов."Моя мечта попасть в цирк и увидеть большое шоу сбылась! Шоу было прекрасное, абсолютно все выступления были просто шокирующими. Я хочу сказать большое спасибо министру культуры Ольге Любимовой за то, что она исполняет желания. А также сказать спасибо Аскольду, который провёл экскурсию, сводил меня к животным, мне все очень понравилось", — поделилась впечатлениями после шоу Даша.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.
https://ria.ru/20220104/prazdnik-1766551396.html
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общество, брянская область, москва, михаил мишустин, аскольд запашный, новый год, ольга любимова, россия
Министр культуры Любимова исполнила мечту девочки из города Клинцы
Министр культуры Любимова исполнила желание девочки из города Клинцы поехать в цирк
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
исполнила желание девочки в рамках акции "Елка желаний" — четырнадцатилетняя Даша Кармес из города Клинцы
(Брянская область
) поедет в цирк.
"Даш, мне досталось твоё желание и мечта поехать в цирк … Мы с радостью, конечно, исполним твоё желание! Ещё больше обрадовались возможности исполнить твоё желание наши коллеги из Большого Московского цирка. Ждут с нетерпением", — сказала Любимова в ходе онлайн-звонка с девочкой.
Даша ранее бывала в цирке и, как рассказала министру, любит представления с акробатами и животными. Министр пожелала девочке и ее семье "счастливой поездки, счастливого Нового года, здоровья, и чтобы поездка оказалась запоминающейся".
Даша уже сходила в цирк, приехав в Москву
вместе с мамой — их встретил Аскольд Запашный
, вручив девочке новогодний подарок. Запашный показал Даше за кулисами слона и обезьянку, которую девочка смогла подержать на руках. Слона Даша покормила с рук и погладила по хоботу. Также девочке перед представлением показали обустройство зала и сцены, рассказав, откуда выходят артисты с цирковыми животными.
Даша увидела акробатическое новогоднее представление, шоу с участием тигров, представление с лошадьми и шоу воздушных гимнастов.
"Моя мечта попасть в цирк и увидеть большое шоу сбылась! Шоу было прекрасное, абсолютно все выступления были просто шокирующими. Я хочу сказать большое спасибо министру культуры Ольге Любимовой за то, что она исполняет желания. А также сказать спасибо Аскольду, который провёл экскурсию, сводил меня к животным, мне все очень понравилось", — поделилась впечатлениями после шоу Даша.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин
, премьер-министр РФ Михаил Мишустин
и другие представители власти.