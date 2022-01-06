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Министр культуры Любимова исполнила мечту девочки из города Клинцы

Министр культуры Любимова исполнила мечту девочки из города Клинцы - РИА Новости, 06.01.2022

Министр культуры Любимова исполнила мечту девочки из города Клинцы

Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девочки в рамках акции "Елка желаний" — четырнадцатилетняя Даша Кармес из города Клинцы (Брянская область)... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T11:06

2022-01-06T11:06

2022-01-06T11:06

новый год — 2022

общество

брянская область

москва

михаил мишустин

аскольд запашный

новый год

ольга любимова

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девочки в рамках акции "Елка желаний" — четырнадцатилетняя Даша Кармес из города Клинцы (Брянская область) поедет в цирк."Даш, мне досталось твоё желание и мечта поехать в цирк … Мы с радостью, конечно, исполним твоё желание! Ещё больше обрадовались возможности исполнить твоё желание наши коллеги из Большого Московского цирка. Ждут с нетерпением", — сказала Любимова в ходе онлайн-звонка с девочкой.Даша ранее бывала в цирке и, как рассказала министру, любит представления с акробатами и животными. Министр пожелала девочке и ее семье "счастливой поездки, счастливого Нового года, здоровья, и чтобы поездка оказалась запоминающейся".Даша уже сходила в цирк, приехав в Москву вместе с мамой — их встретил Аскольд Запашный, вручив девочке новогодний подарок. Запашный показал Даше за кулисами слона и обезьянку, которую девочка смогла подержать на руках. Слона Даша покормила с рук и погладила по хоботу. Также девочке перед представлением показали обустройство зала и сцены, рассказав, откуда выходят артисты с цирковыми животными.Даша увидела акробатическое новогоднее представление, шоу с участием тигров, представление с лошадьми и шоу воздушных гимнастов."Моя мечта попасть в цирк и увидеть большое шоу сбылась! Шоу было прекрасное, абсолютно все выступления были просто шокирующими. Я хочу сказать большое спасибо министру культуры Ольге Любимовой за то, что она исполняет желания. А также сказать спасибо Аскольду, который провёл экскурсию, сводил меня к животным, мне все очень понравилось", — поделилась впечатлениями после шоу Даша.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.

https://ria.ru/20220104/prazdnik-1766551396.html

https://ria.ru/20220104/elka-1766547653.html

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общество, брянская область, москва, михаил мишустин, аскольд запашный, новый год, ольга любимова, россия