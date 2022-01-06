Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20220106/mechta-1766716274.html
Министр культуры Любимова исполнила мечту девочки из города Клинцы
Министр культуры Любимова исполнила мечту девочки из города Клинцы - РИА Новости, 06.01.2022
Министр культуры Любимова исполнила мечту девочки из города Клинцы
Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девочки в рамках акции "Елка желаний" — четырнадцатилетняя Даша Кармес из города Клинцы (Брянская область)... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:06
2022-01-06T11:06
новый год — 2022
общество
брянская область
москва
михаил мишустин
аскольд запашный
новый год
ольга любимова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763529814_80:247:1899:1270_1920x0_80_0_0_7c7084e55d8b88f808fd75268baa207a.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девочки в рамках акции "Елка желаний" — четырнадцатилетняя Даша Кармес из города Клинцы (Брянская область) поедет в цирк."Даш, мне досталось твоё желание и мечта поехать в цирк … Мы с радостью, конечно, исполним твоё желание! Ещё больше обрадовались возможности исполнить твоё желание наши коллеги из Большого Московского цирка. Ждут с нетерпением", — сказала Любимова в ходе онлайн-звонка с девочкой.Даша ранее бывала в цирке и, как рассказала министру, любит представления с акробатами и животными. Министр пожелала девочке и ее семье "счастливой поездки, счастливого Нового года, здоровья, и чтобы поездка оказалась запоминающейся".Даша уже сходила в цирк, приехав в Москву вместе с мамой — их встретил Аскольд Запашный, вручив девочке новогодний подарок. Запашный показал Даше за кулисами слона и обезьянку, которую девочка смогла подержать на руках. Слона Даша покормила с рук и погладила по хоботу. Также девочке перед представлением показали обустройство зала и сцены, рассказав, откуда выходят артисты с цирковыми животными.Даша увидела акробатическое новогоднее представление, шоу с участием тигров, представление с лошадьми и шоу воздушных гимнастов."Моя мечта попасть в цирк и увидеть большое шоу сбылась! Шоу было прекрасное, абсолютно все выступления были просто шокирующими. Я хочу сказать большое спасибо министру культуры Ольге Любимовой за то, что она исполняет желания. А также сказать спасибо Аскольду, который провёл экскурсию, сводил меня к животным, мне все очень понравилось", — поделилась впечатлениями после шоу Даша.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.
https://ria.ru/20220104/prazdnik-1766551396.html
https://ria.ru/20220104/elka-1766547653.html
брянская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763529814_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_07af71eb34f75e5e72cf5d9117e49dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, брянская область, москва, михаил мишустин, аскольд запашный, новый год, ольга любимова, россия
11:06 06.01.2022
 
Министр культуры Любимова исполнила мечту девочки из города Клинцы

Министр культуры Любимова исполнила желание девочки из города Клинцы поехать в цирк

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девочки в рамках акции "Елка желаний" — четырнадцатилетняя Даша Кармес из города Клинцы (Брянская область) поедет в цирк.
"Даш, мне досталось твоё желание и мечта поехать в цирк … Мы с радостью, конечно, исполним твоё желание! Ещё больше обрадовались возможности исполнить твоё желание наши коллеги из Большого Московского цирка. Ждут с нетерпением", — сказала Любимова в ходе онлайн-звонка с девочкой.
Вице-премьер Алексей Оверчук исполнил мечту мальчика из Рязанской области полетать на вертолете - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 14:42
Оверчук исполнил мечту мальчика полетать на вертолете
Даша ранее бывала в цирке и, как рассказала министру, любит представления с акробатами и животными. Министр пожелала девочке и ее семье "счастливой поездки, счастливого Нового года, здоровья, и чтобы поездка оказалась запоминающейся".
Даша уже сходила в цирк, приехав в Москву вместе с мамой — их встретил Аскольд Запашный, вручив девочке новогодний подарок. Запашный показал Даше за кулисами слона и обезьянку, которую девочка смогла подержать на руках. Слона Даша покормила с рук и погладила по хоботу. Также девочке перед представлением показали обустройство зала и сцены, рассказав, откуда выходят артисты с цирковыми животными.
Даша увидела акробатическое новогоднее представление, шоу с участием тигров, представление с лошадьми и шоу воздушных гимнастов.
"Моя мечта попасть в цирк и увидеть большое шоу сбылась! Шоу было прекрасное, абсолютно все выступления были просто шокирующими. Я хочу сказать большое спасибо министру культуры Ольге Любимовой за то, что она исполняет желания. А также сказать спасибо Аскольду, который провёл экскурсию, сводил меня к животным, мне все очень понравилось", — поделилась впечатлениями после шоу Даша.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 14:07
Кравцов исполнил мечту мальчика из Волгоградской области побывать в Москве
 
Новый год — 2022ОбществоБрянская областьМоскваМихаил МишустинАскольд ЗапашныйНовый годОльга ЛюбимоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Сообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано
23:14США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы
Лента новостейМолния
Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДРЗахарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуВ Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолетВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИСообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулированоСША надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы