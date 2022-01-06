https://ria.ru/20220106/lavrov-1766745117.html

Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку заседания Совета Россия-НАТО

Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку заседания Совета Россия-НАТО - РИА Новости, 06.01.2022

Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку заседания Совета Россия-НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос о подготовке заседания Совета Россия-НАТО 12 января, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:47

2022-01-06T14:47

2022-01-06T14:47

в мире

сша

вена

нато

сергей лавров

совет россия-нато

мевлют чавушоглу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос о подготовке заседания Совета Россия-НАТО 12 января, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."М.Чавушоглу затронул вопрос о подготовке заседания Совета Россия-НАТО 12 января с.г. для рассмотрения российских предложений о гарантиях безопасности в Европе. С.В.Лавров подтвердил позицию Москвы о необходимости серьёзного разговора на эту тему с участием военных в интересах достижения конкретных результатов без затягивания процесса", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220105/nato-1766620458.html

https://ria.ru/20220105/nato-1766608741.html

сша

вена

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вена, нато, сергей лавров, совет россия-нато, мевлют чавушоглу, россия