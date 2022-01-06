https://ria.ru/20220106/lavrov-1766745117.html
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку заседания Совета Россия-НАТО
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку заседания Совета Россия-НАТО - РИА Новости, 06.01.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку заседания Совета Россия-НАТО
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос о подготовке заседания Совета Россия-НАТО 12 января, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:47
2022-01-06T14:47
2022-01-06T14:47
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос о подготовке заседания Совета Россия-НАТО 12 января, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."М.Чавушоглу затронул вопрос о подготовке заседания Совета Россия-НАТО 12 января с.г. для рассмотрения российских предложений о гарантиях безопасности в Европе. С.В.Лавров подтвердил позицию Москвы о необходимости серьёзного разговора на эту тему с участием военных в интересах достижения конкретных результатов без затягивания процесса", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220105/nato-1766620458.html
https://ria.ru/20220105/nato-1766608741.html
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в мире, сша, вена, нато, сергей лавров, совет россия-нато, мевлют чавушоглу, россия
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку заседания Совета Россия-НАТО
Глава МИД России Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку заседания Совета Россия - НАТО