https://ria.ru/20220106/lavina-1766805225.html
Спасатели нашли пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов
Спасатели нашли пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов - РИА Новости, 06.01.2022
Спасатели нашли пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов
Спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов, на вертолете их доставят в больницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T22:50
2022-01-06T22:50
2022-01-06T22:59
происшествия
республика бурятия
тункинский район
ми-8
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148623/69/1486236991_0:237:517:528_1920x0_80_0_0_e7e41657370de7c85703addb9dca9cf9.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов, на вертолете их доставят в больницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в четверг представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, в результате один человек погиб и один пострадал."В Бурятии в районе "Пика Дружбы" на высоте 2100 метров спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины - три человека, один из них погиб. Пострадавшим оказывается первая помощь, за ними будет направлен вертолет Ми-8 МЧС РФ для эвакуации в больницу", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211224/lavina-1765278161.html
республика бурятия
тункинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148623/69/1486236991_0:94:517:482_1920x0_80_0_0_cb3e489e4e90e3ef06a2149b54468b94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, тункинский район, ми-8
22:50 06.01.2022 (обновлено: 22:59 06.01.2022)
Спасатели нашли пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов
Спасатели нашли пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов, их доставят в больницу