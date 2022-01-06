https://ria.ru/20220106/lavina-1766805225.html

Спасатели нашли пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов

Спасатели нашли пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов - РИА Новости, 06.01.2022

Спасатели нашли пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов

Спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов, на вертолете их доставят в больницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T22:50

2022-01-06T22:50

2022-01-06T22:59

происшествия

республика бурятия

тункинский район

ми-8

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов, на вертолете их доставят в больницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в четверг представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, в результате один человек погиб и один пострадал."В Бурятии в районе "Пика Дружбы" на высоте 2100 метров спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины - три человека, один из них погиб. Пострадавшим оказывается первая помощь, за ними будет направлен вертолет Ми-8 МЧС РФ для эвакуации в больницу", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211224/lavina-1765278161.html

республика бурятия

тункинский район

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происшествия, республика бурятия, тункинский район, ми-8