https://ria.ru/20220106/lavina-1766730588.html

В Бурятии лавина сошла на туристов

В Бурятии лавина сошла на туристов - РИА Новости, 06.01.2022

В Бурятии лавина сошла на туристов

Снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, один человек погиб, еще один пострадал, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T12:58

2022-01-06T12:58

2022-01-06T13:14

происшествия

тункинский район

республика бурятия

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, один человек погиб, еще один пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В районе "Пика Дружбы" на незарегистрированную группу из трех туристов на высоте 2100 метров сошла снежная лавина", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ЧП один человек погиб и один пострадал. Поиски еще одного туриста ведут спасатели.

https://ria.ru/20220101/sochi-1766363556.html

тункинский район

республика бурятия

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происшествия, тункинский район, республика бурятия, новости - туризм