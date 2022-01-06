https://ria.ru/20220106/kursy-1766702359.html
Каждый пятый россиянин хоть раз покупал курсы от блогеров, показал опрос
Каждый пятый россиянин хоть раз покупал курсы от блогеров, показал опрос - РИА Новости, 06.01.2022
Каждый пятый россиянин хоть раз покупал курсы от блогеров, показал опрос
Каждый пятый россиянин хотя бы раз покупал курсы от блогеров, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T09:26
2022-01-06T09:26
2022-01-06T09:37
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Каждый пятый россиянин хотя бы раз покупал курсы от блогеров, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 000 пользователей сервиса из всех регионов России. "12% опрошенных рассказали, что несколько раз оплачивали какие-либо курсы популярных блогеров. Еще 7% респондентов отметили, что покупали такие курсы лишь однажды", - сообщают эксперты.Самыми популярными курсами от блогеров стали марафоны по получению онлайн-профессий - их приобретение отметили 30% опрошенных. Еще 27% участников исследования оплачивали курсы повышения квалификации по своей профессии, 21% покупали у лидеров мнений курсы по инвестициям. 17% опрошенных оплачивали блогерам курсы по психологии, 15% - по здоровому образу жизни, 13% - по продвижению своего дела, а 12% - по похудению.Каждый десятый респондент (11%) из тех, кто когда-либо приобретал куры от популярных личностей, покупал марафоны по исполнению желаний. Еще 5% опрошенных рассказали, что приобретали курсы по раскрытию женственности или мужественности, по 4% оплачивали марафоны по блогингу, астрологии или воспитанию детей, а 2% - по кулинарии. В варианте "Другое" 10% респондентов указывали курсы личностного роста, рукоделия, маркетинга и прочие.
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общество, россия
09:26 06.01.2022 (обновлено: 09:37 06.01.2022)
Каждый пятый россиянин хоть раз покупал курсы от блогеров, показал опрос
Опрос "Работа.ру": каждый пятый россиянин хоть раз покупал курсы от блогеров
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Каждый пятый россиянин хотя бы раз покупал курсы от блогеров, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 5 000 пользователей сервиса из всех регионов России
. "12% опрошенных рассказали, что несколько раз оплачивали какие-либо курсы популярных блогеров. Еще 7% респондентов отметили, что покупали такие курсы лишь однажды", - сообщают эксперты.
Самыми популярными курсами от блогеров стали марафоны по получению онлайн-профессий - их приобретение отметили 30% опрошенных. Еще 27% участников исследования оплачивали курсы повышения квалификации по своей профессии, 21% покупали у лидеров мнений курсы по инвестициям. 17% опрошенных оплачивали блогерам курсы по психологии, 15% - по здоровому образу жизни, 13% - по продвижению своего дела, а 12% - по похудению.
Каждый десятый респондент (11%) из тех, кто когда-либо приобретал куры от популярных личностей, покупал марафоны по исполнению желаний. Еще 5% опрошенных рассказали, что приобретали курсы по раскрытию женственности или мужественности, по 4% оплачивали марафоны по блогингу, астрологии или воспитанию детей, а 2% - по кулинарии. В варианте "Другое" 10% респондентов указывали курсы личностного роста, рукоделия, маркетинга и прочие.