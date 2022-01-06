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Названа популярная специя против рака
Назван "суперпродукт" против рака - РИА Новости, 06.01.2022
Названа популярная специя против рака
Британские медики из исследовательского фонда Cancer Research UK рассказали, какую пряность необходимо включить в свой рацион для снижения риска онкологических... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T09:10
2022-01-06T14:00
здоровье - общество
здоровье
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Британские медики из исследовательского фонда Cancer Research UK рассказали, какую пряность необходимо включить в свой рацион для снижения риска онкологических заболеваний, а также для борьбы с уже развившимся раком. Об этом сообщает газета Daily Express.По мнению специалистов, куркума оказывает активное воздействие на существующие раковые опухоли и помогает предотвратить их рост из-за высокой концентрации антиоксидантов, в частности куркумина.Исследования рациона жителей стран, традиционная кухня которых подразумевает использование куркумы, показали более низкие показатели заболеваемости раком. Также ученые провели эксперимент с добровольцами с аденоидной кистозной карциномой — относительно редкой формой рака, которая обычно развивается в слюнных железах или других областях головы и шеи. Лечение дополнили куркумой. "Через два месяца наблюдалась стабилизация состояния, а спустя шесть месяцев — значительное уменьшение массы опухоли и ее объема на 80%", — рассказали исследователи.Они также подчеркнули, что высокая концентрация антиоксидантов в куркуме помогает снизить уровень холестерина у людей с сердечными заболеваниями и нивелировать риски появления катаракты, глаукомы и дегенерации желтого пятна.
https://radiosputnik.ria.ru/20220106/med-1764908342.html
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здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
09:10 06.01.2022 (обновлено: 14:00 06.01.2022)
 
Назван "суперпродукт" против рака

Cancer Research UK: куркума убивает раковые клетки за счет антиоксидантов

© Pixabay / EndhoКуркума
Куркума - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Pixabay / Endho
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Британские медики из исследовательского фонда Cancer Research UK рассказали, какую пряность необходимо включить в свой рацион для снижения риска онкологических заболеваний, а также для борьбы с уже развившимся раком. Об этом сообщает газета Daily Express.
По мнению специалистов, куркума оказывает активное воздействие на существующие раковые опухоли и помогает предотвратить их рост из-за высокой концентрации антиоксидантов, в частности куркумина.
Мед - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
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Исследования рациона жителей стран, традиционная кухня которых подразумевает использование куркумы, показали более низкие показатели заболеваемости раком. Также ученые провели эксперимент с добровольцами с аденоидной кистозной карциномой — относительно редкой формой рака, которая обычно развивается в слюнных железах или других областях головы и шеи. Лечение дополнили куркумой. "Через два месяца наблюдалась стабилизация состояния, а спустя шесть месяцев — значительное уменьшение массы опухоли и ее объема на 80%", — рассказали исследователи.
Они также подчеркнули, что высокая концентрация антиоксидантов в куркуме помогает снизить уровень холестерина у людей с сердечными заболеваниями и нивелировать риски появления катаракты, глаукомы и дегенерации желтого пятна.
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
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Назван симптом рака, проявляющийся на шее, лице и ушах
 
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