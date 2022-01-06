https://ria.ru/20220106/krovelschiki-1766736360.html

Почти три тысячи бригад кровельщиков очищают крыши от снега в Москве

Почти три тысячи бригад кровельщиков очищают крыши от снега в Москве - РИА Новости, 06.01.2022

Почти три тысячи бригад кровельщиков очищают крыши от снега в Москве

Почти три тысячи бригад кровельщиков очищают городские крыши в Москве от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:53

2022-01-06T13:53

2022-01-06T13:53

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Почти три тысячи бригад кровельщиков очищают городские крыши в Москве от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Под особым контролем городских служб – очистка скатных кровель. Работы ведутся в течение всего светового дня. В них задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков",- говорится у сообщении.Места проведения работ огорожены. Москвичей просят быть внимательными и не заходить за ограничительные ленты.В КГХ также напомнили, что обратиться по вопросам уборки снега можно в управляющую компанию, на портал "Наш город" или в Единый диспетчерский центр.

https://realty.ria.ru/20220105/gazoprovod-1766656639.html

москва

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2022

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москва, городское хозяйство москвы