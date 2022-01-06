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Козак "сверил часы" по минским соглашениям с советником канцлера ФРГ

Козак "сверил часы" по минским соглашениям с советником канцлера ФРГ - РИА Новости, 06.01.2022

Козак "сверил часы" по минским соглашениям с советником канцлера ФРГ

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что "сверил часы" Москвы и Берлина с советником канцлера ФРГ по реализации минских соглашений. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T19:39

2022-01-06T19:39

2022-01-06T19:39

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что "сверил часы" Москвы и Берлина с советником канцлера ФРГ по реализации минских соглашений.В четверг Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны."В исполнение ранее телефонных договоренностей с учётом смены правительства Германии провели такие краткие переговоры установочные, в том числе для правительства Германии, чтобы "сверить часы" по поводу реализации минских соглашений", - сказал Козак журналистам."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

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Дмитрий Козак с советниками канцлера ФРГ и президента Франции вышли после переговоров Дмитрий Козак с советниками канцлера ФРГ и президента Франции вышли после переговоров 2022-01-06T19:39 true PT0M12S

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